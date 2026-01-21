Martedì 20 gennaio 2026 sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali è successo di tutto. In primis, Gemma Galgani ha affrontato delle discussioni particolarmente accese, che l’hanno portata ad avere un malore e ad essere soccorsa da Ciro Solimeno. Successivamente, poi, ha anche minacciato di lasciare il programma. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi ha eliminato un corteggiatore, rimanendo con un solo spasimante. Questo, dunque, mette a rischio il suo percorso.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 20 gennaio: malore per Gemma, liti e chiusure

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 20 gennaio riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che si è partiti da Gemma Galgani, Mario Lenti, Isabella e un’altra dama. La prima ha attaccato Mario in quanto non si è neppure premurato di farle gli auguri di compleanno, che è stato lo scorso 19 gennaio. Dopo una breve discussione, poi, Isabella ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario, mentre l’altra dama ha manifestato l’intenzione di proseguire, sta di fatto che tra di loro c’è stato un bacio.

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Tiziana e Mauro. Gemma è intervenuta per fare delle critiche ai due, cosa che ha scatenato la reazione di Tinì Cansino. Quest’ultima ha fatto un po’ le veci di Tina Cipollari, in quanto quest’ultima era assente. Tra Tinì e Gemma c’è stata una discussione abbastanza animata. Durante il dibattito sono intervenute anche Barbara De Santi e Elisabetta, che hanno attaccato Tiziana accusandola di essere falsa e di essersi costruita un personaggio. Da quel momento in poi, si è aperta una discussione molto accesa che ha portato Gemma ad accusare un malore, sta di fatto che è uscita dallo studio, mentre Ciro Solimeno l’ha soccorsa con dell’acqua. La dama ha minacciato di lasciare per sempre il programma in quanto non ne può davvero più.

Barbara De Santi ha interrotto la conoscenza con un nuovo cavaliere con il quale si stava frequentando. Alessio Pili Stella ha intrapreso una nuova conoscenza con Deborah, ma Rosanna Siino non crede alla sincerità di questa conoscenza, sta di fatto che non ha esitato ad esternare la sua opinione, sollevando non poche polemiche.

Ciro Solimeno esce con una nuova corteggiatrice, Sara Gaudenzi elimina Raien

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, infine, nella registrazione del 20 gennaio 2026 si è partiti da Ciro Solimeno, che ha portato in esterna una ragazza nuova di nome Martina, e con cui si è trovato abbastanza bene. Ciro è uscito anche con Ale, e durante l’esterna hanno realizzato un profumo personalizzato che si sono dedicati reciprocamente. Martina in studio ha attaccato Elisa, mentre Ale ha preso le difese della ragazza, dipingendola come una donna con la D maiuscola, anche se è un po’ noiosa. Per contro, la giovane ha attaccato Alessia su cose personali.

Sara Gaudenzi ha deciso di eliminare il corteggiatore Raien, decidendo di proseguire il suo percorso solo con Simone. Questo, però, non è previsto dal programma, dato che al termine del percorso bisognerebbe portare almeno due corteggiatori. Adesso, dunque, bisogna capire se la ragazza deciderà di andare via con Simone, se opterà per far scendere nuovi corteggiatori, anche se a quest’altezza del percorso appare un po’ insolita come cosa, oppure se deciderà di richiamare vecchi corteggiatori andati via in precedenza, staremo a vedere.