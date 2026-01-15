Tra i protagonisti più discussi che hanno fatto parte di Uomini e Donne c’è sicuramente Mario Cusitore. Quest’ultimo, in più occasioni, ha manifestato la sua predisposizione a ritornare nel programma, in quanto è un luogo nel quale si è trovato molto bene, anche se non è riuscito a trovare la sua anima gemella. In una recente intervista, il protagonista ha ribadito la sua intenzione e, per rendere più appetibile il suo ipotetico ritorno, ha fatto delle dichiarazioni degne di nota. Nello specifico, ha attaccato Federico Mastrostefano, e poi si è dichiarato per una dama del parterre del Trono Over.

Gli attacchi di Mario Cusitore a Federico Mastrostefano di UeD

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, è stato intervistato anche Mario Cusitore. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cominciato la sua intervista parlando di Ida Platano e del fatto che, malgrado il loro triste epilogo, lui continua a mandarle dei messaggi in occasione di alcune ricorrenze, come ad esempio le festività. Ida, però, è sempre stata alquanto categorica nei suoi confronti, sta di fatto che, da quando ha interrotto il suo percorso nel programma, non ha mai più risposto e ricambiato le attenzioni di Mario. Secondo il punto di vista di quest’ultimo, la donna potrebbe non aver ancora digerito quanto accaduto tra di loro, malgrado siano passati 2 anni.

Ad ogni modo, dopo aver parlato di Ida Platano, Mario Cusitore è entrato nel vivo di questa edizione di Uomini e Donne facendo commenti e dichiarazioni importanti. Il protagonista è stato chiamato in primis a commentare il percorso di Federico Mastrostefano e, a tal proposito, Mario è stato alquanto pungente. Secondo il suo punto di vista, il cavaliere un po’ ci fa e un po’ ci è davvero. In alcune circostanze, infatti, ha assunto comportamenti paradossali nei riguardi delle dame con cui si relaziona, come quando le ha paragonate tutte a dei cioccolatini da assaggiare. Per tale ragione, non nutre molta simpatia nei suoi riguardi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Mario si dichiara per una dama del Trono Over di UeD, e poi commenta le dinamiche del Trono Classico

Successivamente, poi, Mario Cusitore ha svelato di essere disposto a tornare a Uomini e Donne, anche perché trova molto interessante una dama, ovvero Lucia. A tal riguardo, il protagonista ha ammesso che la donna sia davvero un “bel vedere“, quindi, nel caso in cui gli dovesse essere offerta davvero la possibilità di rientrare a Uomini e Donne, sicuramente proverebbe a corteggiare lei. Anche al termine dell’intervista ha ribadito più volte di reputare Lucia davvero “bona”.

Come se non bastasse, Mario ha espresso opinioni anche sui tronisti. Per quanto riguarda Ciro Solimeno, ha ammesso che il suo trono si stia rivelando un caos. A suo avviso, inoltre, il ragazzo starebbe vivendo un po’ questa esperienza nell’ombra di quello che è stato il percorso di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. A suo avviso, Ciro potrebbe anche aver accettato il trono semplicemente come forma di rivalsa contro la sua ex. In merito a Cristiana Anania, invece, ha ammesso di augurarsi che esca dal programma con Ernesto Passaro, cosa che effettivamente si è verificata sulla base di quanto emerso dalle anticipazioni. Infine, su Sara Gaudenzi ha ammesso di credere che la giovane sia piuttosto confusa. Il ritorno di Mario Cusitore a Uomini e Donne potrebbe aprire la pista a nuove e intriganti dinamiche, non resta che attendere le prossime puntate del programma per vedere se accadrà.