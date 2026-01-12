Due sono stati i blocchi trattati nella puntata del 12 gennaio 2026 di Uomini e Donne. Il primo ha riguardato Gemma Galgani, la quale si è resa protagonista di battute piccanti ed esilaranti nei riguardi di Mario Lenti. Il secondo, invece, è stato incentrato sul ritorno in studio di Cinzia Paolini e Rocco Bruno, con tanto di racconto in merito a quanto accaduto tra di loro e alle motivazioni che li hanno spinti a lasciarsi.

Le battute piccanti di Gemma Galgani verso Mario Lenti a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Gemma Galgani, Mario Lenti e Maria G., una nuova dama che sta conoscendo il cavaliere. Maria De Filippi ha mandato in onda dapprima un filmato in cui si è vista Maria avvicinarsi a Gemma al termine di una precedente puntata. La donna ha cercato di instaurare un rapporto di amicizia con la Galgani, cosa che quest’ultima non ha minimamente apprezzato e condiviso, sta di fatto che l’ha respinta. In studio, poi, le due donne hanno avuto una discussione.

Gemma si è detta ancora interessata a Mario, ragion per cui si è molto arrabbiata nello scoprire che tra i due ci fosse stato un bacio. Secondo il suo punto di vista, però, Mario si sarebbe lasciato andare con l’altra donna, solo per allontanare lei, e per creare delle dinamiche a centro studio. La discussione, poi, è proseguita tra le due donne, e Gemma è arrivata a formulare delle frasi piuttosto piccanti. Nel dettaglio, la Galgani ha chiesto a Maria se fosse stata in grado di “accendere la fiamma in Mario“. Successivamente, poi, ha aggiunto che, se ci fosse stata lei al suo posto, altro che fiamma avrebbe acceso. Il pubblico in studio è scoppiato a ridere. Come se non bastasse, poi, Gemma ha definito Mario “un pezzo di manzo“. I presenti in studio sono rimasti spiazzati dalla spregiudicatezza della donna. Gemma non si è inibita, anzi, ha svelato che Mario le abbia risvegliato delle sensazioni silenti da tempo. Alla fine, poi, per Mario è arrivata una nuova dama di nome Isabella, ma lui l’ha mandata via per rispetto di Maria G., con la quale ha anche ballato.

Il ritorno a UeD di Cinzia Paolini e Rocco Bruno

L’attenzione si è poi spostata su Cinzia Paolini e Rocco Bruno, tornati in studio dopo la fine della loro storia. La prima a parlare è stata la dama che, in maniera piuttosto teatrale, ha raccontato i motivi che l’avrebbero spinta a interrompere la storia con Rocco. Secondo il suo punto di vista, la motivazione risiederebbe nel fatto che Rocco non si sia comportato bene davanti a suo figlio, arrivando addirittura a dirle di non stare bene con la testa. Rocco è rimasto in silenzio per tutto il tempo, permettendo a Cinzia di inscenare il suo show.

Gli opinionisti hanno reputato troppo forzato e plateale il racconto della dama, sta di fatto che, quando Rocco ha preso la parola per smentire il racconto della donna, gli opinionisti si sono schierati dalla sua parte. Secondo Rocco, Cinzia non sarebbe mai stata realmente interessata a lui, ma lo avrebbe “usato” per poter uscire dal programma e ripulirsi la faccia dopo tutto quello che è accaduto durante le loro ultime apparizioni a UeD.