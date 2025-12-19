Oggi è andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Uomini e Donne. Il talk show ha chiuso in bellezza con blocchi decisamente movimentati, tra cui uno legato a Gemma Galgani, che si è sentita poco bene ed è stata visitata dal medico dello staff, ma non solo, anche Barbara De Santi si è guadagnata la scena con uno show. Ecco cosa è successo.

Il malore di Gemma Galgani a UeD, con tanto di intervento del medico

Nella puntata del 19 dicembre di Uomini e Donne c’è stato un blocco inerente Gemma Galgani. La donna è apparsa ancora molto turbata dopo un ballo avuto con Mario Lenti, durante il quale lui le ha detto delle cose molto belle. Lo stato d’animo di Gemma era così turbato, al punto che Tina Cipollari è andata dietro le quinte a chiamare il medico dello staff, affinché visitasse la Galgani. Durante il controllo, Mario ha redarguito Tina accusandola di ironizzare su una cosa seria, in quanto Gemma era realmente molto provata.

Successivamente, poi, il cavaliere è stato messo alle strette, sta di fatto che ha rivelato cosa prova realmente per Gemma. In un primo momento, l’uomo ha detto di essere disorientato. In seguito, poi, ha ammesso di non avere il coraggio in quel momento di dire di non essere interessato a Gemma in quanto la donna fosse troppo provata. Dalle sue parole, dunque, si è evinto che quello di Mario non fosse reale interesse, ma più tenerezza nei riguardi della donna. Dopo è seguita una discussione con Barbara De Santi, dove è emerso che la donna avrebbe interrotto la frequentazione con Mario per una questione anagrafica, ma lei ha smentito.

Lo show di Barbara De Santi a Uomini e Donne

L’attenzione si è poi spostata su Gloria Nicoletti ed Edoardo. Quest’ultimo ha palesato la sua volontà di chiudere la conoscenza poiché, così come accaduto con Barbara De Santi in precedenza, si sente un po’ troppo sotto pressione da Gloria. La donna, infatti, in più occasioni ha accusato il cavaliere di essere un po’ spento e di non essere molto attratto da lei, sta di fatto che, durante l’ultima uscita che hanno fatto, lui l’ha riaccompagnata in hotel molto presto. Nella faccenda è stata coinvolta anche Barbara che, ad un certo punto, ha fatto una scenata. La donna ha detto di essere stanca di essere sempre messa in mezzo e screditata, al punto da decidere di andare via.

I presenti in studio, compresa Maria De Filippi, però, hanno bloccato la donna e l’hanno invitata a riflettere, onde evitare di dare luogo all’ennesima scenata per poi tornare in puntata la volta successiva. Dopo essere stata bloccata da Alessio Pili Stella, così, la donna ha deciso di rimanere. Gianni Sperti l’ha molto attaccata dandole dell’immatura, sta di fatto che si è messo anche a ballare a centro studio.

Cristiana bacia sia Federico, sia Ernesto e quest’ultimo se ne va

Per quanto riguarda Cristiana Anania, invece, ha portato in esterna Ernesto, con il quale c’è stato un bacio. La tronista, però, è uscita anche con Federico, che ha deciso di portare nella sua città, e poi vicino al mare. Anche con lui è scattato un bacio molto passionale. In studio Ernesto ha sbottato ritenendo che la loro esterna non avesse più alcun senso dopo quanto visto. Cristiana ha spiegato di aver agito in quel modo in quanto ritiene di aver sempre sacrificato Federico in passato per dare importanza ad Ernesto, quindi adesso ha sentito il bisogno di fare qualcosa per lui.

Dopo un dibattito, durante il quale si sono scontrati anche i due corteggiatori, Ernesto ha deciso di andare via. Cristiana, che aveva già tolto le scarpe con il tacco alto sapendo quello che sarebbe successo, si è preparata per rincorrerlo, ma poi la puntata si è conclusa. Per sapere cosa succederà, bisognerà attendere il 7 gennaio, quando riprenderanno le messe in onda, in quanto il programma è ufficialmente in ferie per le feste di Natale.