Tra i protagonisti più discussi di questa edizione di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Federico Mastrostefano. L’ex tronista della trasmissione, tornato dopo circa 16 anni nel parterre degli Over, pare che non abbia mai lasciato il suo ruolo di tronista. Nel corso delle varie puntate, infatti, non fa altro che spiazzare con i suoi comportamenti superficiali, ironici e leggeri che, se in un primo momento generavano ilarità, adesso stanno cominciando a stancare il pubblico da casa. Le sue azioni e le sue parole rasentano spesso l’assurdo, cosa che sta iniziando a far sorgere il sospetto che, in realtà, tutto sia organizzato, ma sarà davvero così? Sui social sono emersi degli indizi a riguardo.

Federico Mastrostefano tra commenti e comportamenti assurdi a UeD: l’intervento di Agnese De Pasquale

Sono passati gli anni, ma Federico Mastrostefano è rimasto sempre lo stesso, ovvero, un uomo (all’apparenza) divertente, a cui piace conoscere più donne contemporaneamente, almeno nel contesto di Uomini e Donne. Spesso nasconde cose e azioni onde evitare che le dame con cui esce possano arrabbiarsi, ma poi puntualmente si tradisce, facendo trapelare tutto in studio, cosa che, naturalmente, genera sempre molto scalpore. Il suo sembra essere uno schema, ormai, prevedibile e consolidato, al punto che viene da chiedersi come sia possibile che ci siano ancora donne pronte ad uscire con lui per poi sistematicamente finire nello stesso circolo vizioso.

L’apice si è toccato durante una la puntata del 10 dicembre di Uomini e Donne quando una dama ha rivelato di essere stata contattata da Federico per sapere quale fosse la taglia del suo reggiseno. Questa domanda, tanto irriverente quanto infantile, ha indignato i presenti, ma soprattutto il pubblico da casa, che è esploso scatenando una bufera contro il protagonista. Sulla faccenda è intervenuta anche Agnese De Pasquale, che ha commentato in modo ironico la faccenda. La dama, nello specifico, si è erta paladina della parità dei sessi, ragion per cui ha invitato anche gli uomini a palesare le loro misure intime. Il suo commento si è guadagnato una standing ovation sui social, ma non è tutto.

Federico rompe il silenzio dopo la bufera scoppiata contro di lui, e spiazza tutti

Anche lo stesso Federico Mastrostefano ha commentato la faccenda, dando luogo a degli interventi che stanno fomentando i sospetti di chi crede che il cavaliere stia rincarando la dose per creare scalpore a centro studio. Il protagonista, infatti, invece di scusarsi per quanto accaduto a UeD, non ha fatto altro che ironizzare sulla vicenda, condividendo commenti ironici estratti dal web. Tra gli interventi che hanno generato maggiore sgomento c’è anche un breve video inerente una vecchia puntata di C’è Posta Per Te in cui Maria De Filippi chiedeva ad un suo ospite di provare a riconquistare la sua donna con una frase ad effetto, e lui rispondeva dicendo che le mancasse il fatto che lei non gli accendesse più le sigarette, frase che, ovviamente, ha suscitato lo sgomento dei presenti e della stessa conduttrice.

Federico, dunque, sembra addirittura compiaciuto per i suoi comportamenti, al punto da cogliere ironia nei commenti del web, anche laddove essa non sia effettivamente presente. Alla luce dei fatti, dunque, viene spontaneo da chiedersi se Federico ci faccia o ci sia. Forse la verità sta nel mezzo, sicuramente Mastrostefano è una persona un po’ particolare ma, molto probabilmente, sta anche forzando la mano in quanto ha capito che i suoi teatrini a centro studio sono in grado di tenere alto il livello di attenzione dei telespettatori, che sia nel bene o nel male, poco importa.