Nella puntata del 10 dicembre di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Over, con un dibattito alquanto “particolare” che ha riguardato Federico Mastrostefano e il suo harem di donne. Poi si è passati ad altri esponenti, per poi arrivare al Trono Classico, con un blocco incentrato su Cristiana Anania, la quale ha discusso con i suoi corteggiatori.

Federico Mastrostefano pessimo a UeD: svelati commenti spinti

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco alquanto “triste” che ha riguardato Federico Mastrostefano. Il cavaliere sta uscendo con Marta, con la quale c’è stato un bacio, ma ha chiesto di rivedere anche Emanuela, cosa di cui Marta non era a conoscenza. Maria De Filippi, però, ha informato le due ragazze di non essere le uniche ad essere cercate dal cavaliere. A quel punto, infatti, è intervenuta Jennifer, dicendo di aver ricevuto un messaggio molto particolare da Federico, nel quale lui ha fatto apprezzamenti sul suo seno, arrivando addirittura a chiederle la taglia. Mastrostefano è rimasto alquanto male di questa uscita della donna, arrivando a definirla addirittura pettegola.

Il comportamento di Federico ha indignato profondamente il pubblico da casa, che ha individuato nelle sue parole un atteggiamento infantile e poco rispettoso nei riguardi delle donne. In tanti sul web hanno anche fatto leva sui modi di fare dell’uomo, all’apparenza ingenui e pittoreschi, che tuttavia celano squallore e mancanze di rispetto. Ad ogni modo, al termine del blocco, Federico ha scelto di ballare con Marta, ma ha ammesso di avere voglia di vedere Emanuela.

Mario Lenti si dichiara per Barbara De Santi

L’attenzione è poi passata a Sabrina e Massimiliano, che si stanno frequentando e le cose stanno andando piuttosto bene. Anche tra Mauro e Lucia le cose stanno procedendo serenamente. Ad un certo punto, però, è intervenuto Francesco, ancora rancoroso nei riguardi della dama per essere stato scaricato dopo la sua proposta di lasciare il programma insieme. L’uomo ha accusato la dama di essere interessata solamente alla sedia e non al cavaliere che ha di fronte. Lei, dal canto suo, lo ha invitato a rifarsi una vita, evitando di commentare il suo percorso.

Dopo un ballo, poi, Maria ha notato che Mario Lenti abbia invitato nuovamente con Barbara De Santi. Cosa che ha infastidito parecchio Gemma Galgani. Secondo quest’ultima è molto strano che tra i due si sia venuta a creare questa intesa. A quel punto, allora, Mario ha ammesso di essere interessato alla De Santi e di voler uscire con lei. Inaspettatamente, la donna ha accettato le avances del cavaliere, pertanto ha deciso di uscirsi.

Nuove scenate al Trono Classico: il pubblico non ne può più

La puntata di Uomini e Donne si è conclusa con il Trono Classico. Al centro dell’attenzione c’è stata Cristiana Anania, la quale ha avuto uno scontro con Ernesto, il quale è ritornato dopo essere stato richiamato da lei. Al suo rientro, però, il ragazzo si è trovato a fare i conti con un bacio tra la tronista e Federico, cosa che gli ha fatto perdere nuovamente le staffe. Ernesto ha invitato la giovane a compiere la sua scelta, in quanto ormai gli sembra palese la sua preferenza. Anche Federico si è arrabbiato con la tronista, in quanto non ha apprezzato il fatto che, dopo il loro bacio, lei abbia chiesto di far richiamare Ernesto.

Gianni Sperti ha criticato soprattutto il comportamento di Ernesto, il quale continua a chiedere dimostrazioni alla tronista, quando in realtà è lui il corteggiatore che dovrebbe fare in modo di farsi scegliere. Queste continue sparate da parte dei corteggiatori e delle corteggiatrici del Trono Classico hanno stancato anche il pubblico da casa che, infatti, sui social è apparso alquanto spazientito. Alla fine, poi, Cristiana ha scelto di ballare con Federico.