Nel corso della registrazione del 9 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato di essere pronto a compiere la sua scelta, la quale verrà registrata tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre. La comunicazione di Flavio ha sorpreso un po’ tutti, specie perché la registrazione in questione è stata effettuata proprio nel giorno in cui in onda è andata la puntata in cui il tronista ha paventato addirittura la possibilità di abbandonare il trono. I telespettatori, dunque, non possono fare a meno di chiedersi che cosa sia cambiato in un lasso di tempo così breve. A fare un po’ di chiarezza sulla questione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, il quale ha svelato anche alcune indiscrezioni in merito a chi sia la preferita di Flavio, ma non solo.

Chi è la preferita alla scelta che Flavio Ubirti farà a Uomini e Donne

La prossima settimana Flavio Ubirti interromperà il suo percorso a Uomini e Donne facendo la sua scelta tra Nicole Belloni e Martina Cardamone. Con entrambe le ragazze ci sono stati degli alti e dei bassi, contraddistinti da baci appassionati e discussioni infuocate. Proprio durante uno degli ultimi scontri con le due ragazze, Flavio si è detto stufo del loro continuo lasciare lo studio, al punto da porle dinanzi un ultimatum; o avrebbero cambiato atteggiamento, oppure sarebbe stato lui ad andare via.

Poco dopo questa sfuriata, poi, Flavio si è detto pronto a compiere la sua scelta, cosa che sta generando diverse perplessità. Nell’ultima puntata di Casa Lollo è stata affrontata questa tematica e sono state riportate alcune indiscrezioni in merito a quella che sarebbe la preferenza del tronista. Stando a voci di corridoio che stanno circolando da un po’ di giorni, pare che il giovane propenda per Nicole Belloni, che nella scorsa registrazione ha anche definito più genuina e adatta al suo carattere, contrariamente a Martina, che spesso si mostra un po’ troppo impostata.

Un Trono pieno di incongruenze ed esterne fotocopia: la reazione del pubblico

Ad ogni modo, queste indiscrezioni vanno un po’ in contrasto con quello che è sempre stato il comportamento del tronista in questi mesi di permanenza a Uomini e Donne. Contrariamente a come accaduto in passato per altri protagonisti, questa volta, se non fossero trapelate queste indiscrezioni, sarebbe stato davvero difficile, se non impossibile, intuire quale sia la preferenza del ragazzo, in quanto le esterne a cui ha dato luogo sembrano essere delle fotocopie. Flavio si è sempre comportato in maniera analoga, sia con Martina, sia con Nicole, arrivando a disorientare non solo le ragazze, che di fatti credono entrambe di non essere la scelta, ma anche il pubblico da casa.

Fatto sta che il Trono di Flavio Ubirti ha un po’ tradito le aspettative dei telespettatori. Su di lui, infatti, c’erano tante ambizioni, considerando la sua precedente esperienza a Temptation Island. La sua bellezza disarmante sembrava essere la chiave del successo del suo trono che, in realtà, si è dimostrato decisamente piatto e alquanto scevro di emozioni forti. Proprio in virtù di questo, molti telespettatori non vedono l’ora che il ragazzo compia la sua scelta. Questo non perché siano curiosi di sapere chi sia la prescelta, quanto piuttosto perché non vedono l’ora che venga messo il punto ad un percorso un po’ insipido.

Le parole di un ex corteggiatore di Sara Gaudenzi su Flavio e sul contesto Uomini e Donne

Sempre a Casa Lollo, poi, è intervenuto anche Nicolò, ex corteggiatore di Sara Gaudenzi, che di recente si è autoeliminato. Il ragazzo, ad esempio, ha detto di credere che la scelta di Flavio sarà Martina, cosa che conferma l’ambiguità di questo trono. In merito a Sara, invece, Nicolò ha ammesso di vederla molto più affine a Marco Veneselli, rispetto a Jakub Bakkour. In questo caso, ad esempio, le scintille che spesso ci sono tra la tronista e Marco sono ciò che animano di più le puntate e che entrano nel cuore dei telespettatori, cosa che non può certamente dirsi di quanto ha costruito Flavio in questo periodo.

Infine, poi, Nicolò ha anche parlato un po’ dell’aria che si respira a Uomini e Donne e, a tal riguardo, ha ammesso che non è sempre facile stare lì dentro. Spesso, infatti, trovarsi a dover parlare davanti a tantissime persone è una cosa che inibisce chi ha un carattere un po’ più riservato. Lui stesso non è riuscito a mostrarsi appieno per ciò che è, ragion per cui ha deciso di fare un passo indietro e andare via. Con queste affermazioni Nicolò non ha voluto assolutamente screditare chi gli ha offerto questa possibilità, ma ha semplicemente voluto sensibilizzare le persone all’indulgenza nei riguardi dei protagonisti che prendono parte al programma, in quanto non è per tutti facile aprirsi in un contesto televisivo.