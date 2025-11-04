Oggi a Uomini e Donne è andata in onda una puntata scoppiettante. Dopo aver pubblicizzato l’evento addirittura su Canale 5 con uno spot, è stato trasmesso lo scontro tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il focus è stato soprattutto sulla ragazza, che è stata duramente attaccata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gli spasmodici tentativi di Maria De Filippi di tutelare a tutti i costi Martina, invece, non hanno fatto altro che acuire ancor di più l’ostilità dei due opinionisti, così come quella del pubblico da casa.

Martina De Ioannon asfaltata a Uomini e Donne da Gianni Sperti e Tina Cipollari

Lo scontro tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri nella puntata di oggi di Uomini e Donne ha avuto dei risvolti inaspettati. Quello che è cominciato come una sorta di processo mediatico contro la ragazza, è sfociato in uno scontro tra le parti interne al programma. Gianni, Tina e Maria De Filippi, infatti, si sono trovati su barricate opposte, finendo inevitabilmente per dare vita ai tanto amati scontri che il pubblico da casa adora.

Martina ha collezionato una serie di gaffe, almeno questo è il pensiero del pubblico, partendo dalla motivazione data circa la sua presenza oggi a UeD, a fronte del forfait dell’altra volta. Ora ha accettato poiché in questi giorni ha avuto modo di incontrare in privato Ciro, ragion per cui anche la sua famiglia si è tranquillizzata scoprendo che certi dettagli della loro relazione non sarebbero stati raccontati pubblicamente. Successivamente, poi, c’è stato uno scontro tra la ragazza e Ciro. Lei ci ha tenuto a specificare di non aver affatto lasciato il ragazzo per ragioni economiche, cosa lasciata intendere da Ciro nella precedente occasione, ma Solimeno l’ha prontamente smentita riportando la frase esatta adoperata da lei quando l’ha lasciato.

Durante il confronto, poi, Martina ha fatto anche delle allusioni ad alcune cose accaduto nel corso della relazione con Ciro, senza approfondirle, cosa che ha infastidito parecchio gli opinionisti. Tina Cipollari si è soffermata soprattutto su questa inaspettata voglia di privacy da parte di Martina, quando in passato ha sempre spettacolarizzato tutto sui social e, inoltre, ha anche deciso volutamente di prendere parte a due programmi televisivi. Anche Gianni Sperti è stato molto duro nei riguardi della ragazza, cosa che gli ha fatto guadagnare punti agli occhi dei telespettatori che, invece, di solito reputano i suoi interventi un po’ fuori luogo. La standing ovation nei suoi riguardi è arrivata quando ha detto a Martina di sperare che Gianmarco non sia il suo ennesimo capriccio.

In studio si accende la discussione! #UominieDonne pic.twitter.com/sRcsns0Mez — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 4, 2025

Gianmarco Steri e Maria De Filippi difendono Martina: la lite con gli opinionisti e l’annuncio del nuovo tronista

Gianmarco Steri, dal canto suo, ha provato a difendere Martina, ma ha finito solo per fare peggio e rendere gli opinionisti ancora più ostili. Anche Maria De Filippi ha difeso a spada tratta Martina adducendo come motivazioni il fatto che sia giovane, che quello con Ciro non fosse un matrimonio durato 20 anni, e che alla fine non abbia fatto nulla di così estremo. Gianni e Tina, però, in questa circostanza non si sono placati dinanzi gli interventi della padrona di casa, anzi, hanno finito per attaccare anche lei reputando sbagliati i suoi concetti. Tra di loro, dunque, c’è stato un alterco.

Alla fine, poi, Maria ha provato a ridimensionare tutto ed ha invitato Ciro e Martina a parlarsi in modo sincero e cordiale. A quel punto la De Ioannon è scoppiata in lacrime e si è scusata con il ragazzo per i modi e le tempistiche adoperati. La conduttrice, poi, ha chiesto a Ciro di salire sul Trono e lui, commosso, ha accettato. Gianni e Tina sono apparsi esilarati da questa notizia, sta di fatto che hanno dimenticato in un batter d’occhio tutta l’ostilità nei riguardi di Martina e Gianmarco. Maria ha chiosato dicendo che fossero davvero terribili.