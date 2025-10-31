DAZN sta per lanciare una nuova iniziativa pensata per voi, i tifosi più appassionati, con una proposta che punta a trasformare l’esperienza di visione. Si tratta di una doppia offerta che ruota attorno al MyClubPass, il pass digitale dedicato ai sostenitori di una singola squadra. Vediamo insieme di cosa si tratta e come potrebbe cambiare il vostro modo di seguire lo sport.

Una nuova strategia per i tifosi più fedeli

Molti di voi conosceranno già il MyClubPass, la soluzione che DAZN ha introdotto per permettere ai tifosi di seguire esclusivamente le partite della propria squadra del cuore in Serie A. Ora, la piattaforma di streaming sportivo ha deciso di spingere ulteriormente su questo prodotto con una duplice mossa. Per chi ancora non lo possiede, il MyClubPass diventa accessibile a un costo di 9,99€ al mese, offrendo un punto d’ingresso focalizzato e più economico per chi non è interessato a tutto il palinsesto sportivo.

Questa mossa, però, è solo la punta dell’iceberg. La vera novità, infatti, è pensata per coloro che sono già in possesso del pass e sentono che la sola visione delle partite della propria squadra non è più sufficiente. Siete stanchi di perdervi i big match delle altre squadre o le coppe europee? Bene, DAZN ha preparato una soluzione su misura per voi, un upgrade che promette di sbloccare un mondo di contenuti sportivi.

L’upgrade a dazn full: cosa cambia per voi

La proposta più interessante è riservata proprio a chi ha già attivato un MyClubPass. Con un costo aggiuntivo di 10€ al mese, avrete la possibilità di trasformare il vostro abbonamento limitato in un accesso completo a DAZN Full. Cosa significa questo per voi? Significa passare dalla visione di una sola squadra a tutto il catalogo sportivo della piattaforma. Vi permette di non perdere neanche un minuto della Serie A, ma anche di seguire la Serie BKT, l’Europa League, i migliori match della Conference League e il grande calcio internazionale come LaLiga EA Sports.

In pratica, con questo upgrade, il vostro account si allinea a quello degli abbonati premium, ma parte da una base di fidelizzazione già consolidata. L’idea è chiara: premiare la vostra fedeltà e offrirvi un percorso di crescita all’interno dell’ecosistema DAZN. Si tratta di un’opportunità per espandere i propri orizzonti sportivi senza dover sottoscrivere un abbonamento da zero — un ponte tra la passione per un singolo club e l’amore per lo sport a 360 gradi.

Come funziona l’attivazione e i dettagli dell’offerta

Attivare l’upgrade è un processo piuttosto semplice e diretto. Se siete già titolari di un MyClubPass, vi basterà accedere alla vostra area personale sulla piattaforma DAZN. Lì troverete l’opzione dedicata per effettuare l’aggiornamento al piano Full, aggiungendo i 19,99€ al vostro costo mensile. La transizione è pensata per essere immediata, consentendovi di godere fin da subito dei nuovi contenuti sbloccati.

Questa strategia di DAZN non è casuale. L’obiettivo è duplice: da un lato, attrarre nuovi utenti con un’offerta base molto specifica e accessibile (il MyClubPass a 9,99€); dall’altro, convertire i tifosi “mono-squadra” in abbonati completi, facendogli assaporare la ricchezza dell’intera offerta sportiva. Si tratta di una mossa commerciale che punta a massimizzare il valore di ogni singolo utente, costruendo un percorso di fidelizzazione progressivo e personalizzato.