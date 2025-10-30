Tra i volti di questa edizione di Uomini e Donne che hanno generato maggiore scalpore c’è, sicuramente, quello di Isabella. La dama in una scorsa puntata di UeD ha preso la decisione di abbandonare la trasmissione, a seguito di alcune discussioni molto accese con Christian, adducendo come motivazione il fatto di aver trovato una persona al di fuori. In tanti non hanno creduto a questa cosa, dunque, adesso la dama ha deciso di fare chiarezza. Nel corso di un’intervista, Isabella ha raccontato la verità sulla sua situazione sentimentale, e poi ha insultati alcuni protagonisti del programma, primo tra tutti Christian, ma poi ha mosso delle accuse molto pesanti anche contro Gemma Galgani e Marina.

Isabella svela alcuni retroscena su Christian: ecco cosa diceva di Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Casa Lollo, Isabella ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni decisamente degne di nota. Lorenzo Pugnaloni ci ha tenuto a specificare che l’intervista sia stata rilasciata a titolo assolutamente gratuito, dato che in una puntata di Uomini e Donne era emerso che la dama avesse chiesto più di 500 euro in precedenza per lasciarsi intervistare. Ad ogni modo, in questa circostanza, Isabella è partita rivelando alcuni retroscena sulla sua precedente frequentazione con Christian.

Secondo quanto riportato dalla donna, in un primo momento lui non le interessava affatto, fu il cavaliere a corteggiarla serratamente al punto da spingerla a dargli una chance. Durante la loro frequentazione, poi, la donna manifestò la sua intenzione di uscire dal programma a causa di alcune situazioni professionali incompatibili con la partecipazione alla trasmissione. A detta di Isabella, anche Christian le avrebbe detto di essere stufo di andare a UeD. A quel punto, allora, la donna gli propose di uscire insieme come coppia e conoscersi al di fuori. Lui, però, si sarebbe tirato indietro dicendo che i suoi amici gli avessero consigliato di rimanere in studio per farsi vedere e far parlare di sé. Alla luce di questo, dunque, Isabella ha detto di essersi convinta che l’uomo non stia cercando l’amore in studio, bensì solo visibilità per pubblicizzare il suo agriturismo. La dama, poi, ha anche specificato di non aver mai chiesto soldi al cavaliere, cosa che invece si è evinta dalle scorse puntate di Uomini e Donne.

La verità sulla relazione al di fuori di UeD

Successivamente, poi, Isabella ha parlato delle motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il programma. A tal riguardo, ha specificato di aver agito in questo modo innanzitutto per concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua vita. Andare e venire da Roma era diventato molto complicato per lei, quindi, ha deciso di porre fine a questa esperienza, che comunque reputa molto bella. In secondo luogo, poi, ha confermato di aver iniziato ad uscire con una persona al di fuori, che conosceva già da un po’ di tempo, ma solo in questo periodo si sarebbe dichiarata a lei.

In merito a questa frequentazione, però, Isabella ha specificato che i due non stiano insieme, in quanto tra di loro ci sono già stati dei disguidi, poiché lui non ha molto tollerato alcuni comportamenti che la donna ha assunto a UeD, come ad esempio accettare di uscire con Mario Lenti. Ragion per cui, Isabella ha detto di essere assolutamente single al momento e di essere totalmente concentrata sulla sua vita professionale.

Isabella al vetriolo contro Gemma Galgani e Marina

In ultimo, poi, Isabella ha sparato a zero contro Gemma Galgani e Marina. In merito alla prima, ha ammesso di reputare Gemma una donna profondamente sola e infelice, priva di dignità e assolutamente poco intelligente. A suo avviso, la donna possiede un cervello da gallina. Per quanto riguarda Marina, invece, Isabella ha detto che lo scorso anno tra le due si fosse instaurato anche un discreto rapporto di amicizia. Quest’anno, però, ha notato una certa freddezza da parte della donna, cosa che l’ha spinta a notare anche una cerca cattiveria nei suoi occhi e nelle sue azioni. In relazione all’alterco che c’è stato tra le due a UeD, e che ha spinto Marina a dare luogo ad una scenata, Isabella ha ammesso di credere che la sua ex collega di parterre non stia molto bene e sia affetta da un esaurimento nervoso. Insomma, parole decisamente forti che necessiterebbero di una replica da parte delle persone coinvolte. Non resta che attendere per vedere se questo succederà.