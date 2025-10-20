Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una scenata clamorosa da parte di Marina Brochetta. La donna ha avuto uno sfogo esasperato a seguito di alcune polemiche sorte a centro studio. Oltre che parlare di questo, però, sono state affrontate anche altre tematiche inerenti il Trono Over e Classico. Ecco cosa è accaduto.

Marina dà di matto al Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani scoppia in lacrime

La puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con un blocco formato da quattro persone, un uomo e tre donne. Le persone chiamate in causa sono state Toni, un cavaliere nuovo, Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti. L’uomo è uscito con tutte e tre, ma solamente con Gloria c’è stato un bacio molto passionale. Le dame hanno raccontato quanto accaduto e, alla fine del dibattito, Toni ha dichiarato di avere una preferenza per Federica. Questo ha fatto perdere le staffe a Gloria, la quale si è alzata ed ha deciso di tornare al suo posto interrompendo la conoscenza. Anche Barbara è apparsa piuttosto infastidita.

Successivamente, poi, si è tornati a parlare di Mario Lenti e Gemma Galgani. Il cavaliere durante alcune telefonate amichevoli le aveva promesso un ballo, ma in studio poi la dama non gliel’ha concesso in quanto impegnata a bere un caffè. Tra i due, così, è nata un’ennesima discussione durante la quale la donna è scoppiata in lacrime disperata dicendo di essere troppo presa dall’uomo, sta di fatto che non è più in grado di mantenere con lui un rapporto amichevoli. I presenti in studio hanno attaccato Mario esortandolo a non dare più confidenza alla donna in quanto ogni sua singola azione, seppur fatta in amicizia, può essere travisata da lei.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ad un certo punto della puntata, poi, Maria De Filippi ha coinvolto Arcangelo e Marina. I due, dopo tutto quello che è accaduto l’anno scorso, hanno deciso di riprendere ad uscire. Questa decisione ha generato grande fermento in studio, sta di fatto che in tanti hanno inveito contro di loro accusandoli di essere falsi. A far traboccare il vaso, poi, ci ha pensato la goccia Isabella. La dama, infatti, ha preso la parola per invitare Marina a darsi una calmata poiché con i suoi modi di fare troppo esasperati sembra una pazza. La donna non ci ha più visto, è sobbalzata dalla sedia ed è corsa via. I cameramen hanno provato ad inseguirla, ma in un batter d’occhio lei è finita fuori dagli studi per strada intenta a piangere e a sbraitare in maniera incomprensibile. Questa scena ha suscitato una certa ilarità sia in studio sia da casa. La scena è stata così iconica al punto da essere condivisa sui social con tanto di commenti ironici e divertenti.

Marina che lascia lo studio in modo iconico 💀 #uominiedonne pic.twitter.com/lXvsELtaSj — 𝓒𝓱𝓻𝓲☼☽☯︎❦ (@witcher__20) October 20, 2025

Federico sbotta contro Cristiana al Trono Classico di UeD e se ne va

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, infine, l’attenzione si è spostata su Cristiana Anania. La ragazza è uscita in esterna con Ernesto, con il quale si è trovata molto bene. In studio, poi, la giovane ha dovuto fare i conti con la furia di Federico. Il ragazzo, infatti, è apparso spazientito per non essere stato portato in esterna in questa circostanza, sta di fatto che ha ammesso di voler andare via. Dopo un dibattito con la tronista, il giovane ha lasciato lo studio ed è andato dietro le quinte. Cristiana ha provato a fermarlo ma, non riuscendoci, si è trovata costretta a seguirlo fuori dallo studio.