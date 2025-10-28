Nella puntata del 28 ottobre di Uomini e Donne c’è stato un momento molto concitato che ha riguardato Sabrina Zago e Nicola. I due sono stati elegantemente obbligati a lasciare il programma da Maria De Filippi, che non ha esitato a fare una sfuriata contro il cavaliere. Poi sono state formulate pesanti accuse e fatte delle trappole.

Gianni Sperti sbotta contro Mario e Cinzia, Rocco tende una trappola a lei a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è subito entrata nel vivo nel momento in cui sono stati chiamati al centro dello studio Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due stanno continuando ad uscire, ma la dama sta frequentando anche Ernesto. Durante il dibattito, però, i comportamenti di Mario e Cinzia hanno cominciato a destare qualche domanda e perplessità. Gianni Sperti, allora, ha preso la parola per sbottare contro di loro accusandoli di essere dei falsi e di avere un accordo segreto. I due, ovviamente, hanno smentito, ma il loro comportamento non è stato molto rassicurante.

Nel frattempo, Enrico ha dichiarato di voler continuare ad uscire con Cinzia, al punto da ballarci anche insieme. Durante il blocco non sono mancati i continui interventi di Gemma Galgani, la quale ha sbittato contro i due dicendo loro di essere davvero disgustosi. Ad un certo punto, poi, è intervenuto Rocco, il quale ha manifestato la volontà di uscire di nuovo con Cinzia. Quando, però, lei ha rifiutato, lui ha sbottato dicendo di aver finto, di averle teso una trappola solo per vedere la sua reazione. Il blocco, poi, si è concluso con una frase infelice della Paolini. Mario ha svelato che la donna gli ha detto di volerlo sposare. In studio, poi, lei ha detto che fosse vero e che vorrebbe Enrico come amante. Queste parole, però, hanno infastidito molto i presenti, che hanno sbottato contro i due per la leggerezza che adoperano nel parlare di faccende molto delicate.

Sabrina Zago e Nicola lasciano UeD, Maria De Filippi sbotta contro di lui

Spazio, poi, a Sabrina Zago e Nicola. I due hanno lasciato il programma insieme, ma la loro uscita di scena è stata forzata e cringe. A decidere il tutto, infatti, è stata Maria De Filippi, la quale ha quasi cacciato i due. Tutto è cominciato nel momento in cui ha scritto un uomo per Sabrina. La conduttrice ha informato la donna di questo, ma lei ha detto di non volerlo conoscere in quanto si vuole dedicare solo a Nicola. Maria è rimasta infastidita, sta di fatto che ha ammesso di non capire appieno le motivazioni della donna, specie in virtù del fatto che Nicola non si decide a voler uscire dal programma con lei.

Sabrina e Nicola hanno cominciato a discutere e la donna ha messo un po’ alle strette il cavaliere dicendo che avrebbe fatto scendere il nuovo corteggiatore se lui non si fosse deciso ad uscire dal programma con lei. I presenti e soprattutto la conduttrice sono apparsi d’accordo con la donna. Il cavaliere, così, messo alle strette, ha accettato di uscire. Maria li ha liquidati in pochi minuti facendo partire una musica, durante la quale i due si sono baciati. Dopo il ballo, poi, la conduttrice ha augurato a Sabrina di essere felice insieme a Nicola. Quest’ultimo, allora, è intervenuto chiedendo alla conduttrice se anche a lui augurasse la felicità. Ebbene, Maria ha colto l’occasione per sbottare contro il cavaliere. La presentatrice gli ha detto di non fidarsi minimamente di lui in quanto non le sono piaciuti i ragionamenti che lui ha fatto in precedenti occasioni. Chiarito il suo punto di vista, dunque, Maria ha salutato i due, mentre i presenti hanno pronosticato il ritorno di Sabrina nel parterre molto celere.

Al Trono Classico di Uomini e Donne, infine, si è parlato di Cristiana Anania, la quale è uscita con un ragazzo nuovo di nome Simone. La giovane è rimasta molto colpita dal ragazzo, che si è rivelato essere oggettivamente molto bello ed attraente. In studio gli altri corteggiatori hanno sbottato contro la tronista per aver deciso di concentrarsi su di una persona nuova, invece che approfondire la conoscenza con i ragazzi già presenti.