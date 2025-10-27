Quella appena cominciata sarà una settimana decisamente movimentata a Uomini e Donne. Sia per quanto riguarda il Trono Over, sia per quello Classico, ci saranno dei colpi di scena, degli abbandoni, delle accuse molto pesanti, e non solo. Anche Maria De Filippi perderà la pazienza contro un cavaliere.

Sabrina Zago e Nicola lasciano Uomini e Donne in maniera un po’ forzata

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana che va dal 27 al 31 ottobre rivelano che Federico Mastrostefano proseguirà ad uscire con Federica e Veronica. Per lui arriveranno anche delle nuove dame, e alcune deciderà di tenerle. Nel frattempo, però, Agnese De Pasquale, malgrado abbia preso la decisione di interrompere la frequentazione con lui in una scorsa puntata di UeD, non potrà fare a meno di mostrarsi ancora interessata e presa dal cavaliere.

Nel corso delle puntate, poi, vedremo che Sabrina Zago prenderà la decisione di lasciare il programma con Nicola. La loro uscita di scena, però, sarà un po’ atipica, e per certi versi forzata. I due, infatti, saranno spronati dalla conduttrice a viversi questa conoscenza al di fuori in modo da capire se, effettivamente, le cose possano funzionare oppure no. Nicola sarà titubante, ma alla fine Sabrina lo metterà alle strette dicendo che, se non fosse uscito insieme a lei, avrebbe accettato di conoscere un nuovo cavaliere venuto per corteggiarla. Alla fine, così, i due andranno via.

Maria De Filippi sbotta contro Mario Lenti a UeD: presunti accordi e incoerenze

Si passerà poi ad un’altra patata bollente, ovvero, la frequentazione tra Mario Lenti e Cinzia Paolini. Lui le regalerà un vestito simile ad un modello che indossava Gloria Nicoletti. In studio, dunque, si parlerà della faccenda, e non mancheranno gli interventi pungenti degli opinionisti. La donna, però, uscirà anche con Enrico, cosa che farà infuriare Mario. Quest’ultimo, infatti, arriverà a muovere delle accuse molto pesanti contro la dama, arrivando addirittura ad accusare i due protagonisti di essersi messi d’accordo. Malgrado questo, però, Mario manifesterà la volontà di continuare ad uscire con Cinzia. La sua scelta, ovviamente, genererà molto sgomento in studio. Anche Maria De Filippi non comprenderà il comportamento dell’uomo, dicendogli che fosse davvero strano che volesse continuare ad uscire con una donna di cui pensa cose così cattive e pesanti.

Durante il blocco dedicato a Mario non mancheranno gli interventi di Gemma Galgani e Magda, che oramai hanno seppellito l’ascia di guerra. La seconda continuerà ad uscire con Sebastiano Mignosa. La loro relazione procederà così bene al punto che lei in questi giorni lo raggiungerà in Sicilia. Arriverà una dama per conoscere il cavaliere, ma lui rifiuterà per concentrarsi solo su Magda. Per Gemma, invece, nessuna novità. Passando a Rosanna Siino e Gloria Nicoletti, poi, le due dame usciranno con un cavaliere di nome Roberto. Quest’ultimo, però, chiuderà con la prima, decidendo di proseguire solo con la seconda

Anticipazioni Trono Classico di UeD: ritorni, abbandoni e discussioni

Le anticipazioni di UeD relative al Trono Classico, invece, rivelano che per Flavio Ubirti ritorneranno Martina e Denise, dopo che lui è andato a riprenderle. Il tronista, nel frattempo, continuerà ad uscire con Nicole Belloni. Tra i due trasparirà molta complicità, ma non scatterà alcun bacio. Sara Gaudenzi avrà uno scontro molto acceso con Marco in camerino. I due non riusciranno a trovare un punto d’incontro. Intanto, la ragazza uscirà anche con un altro ragazzo di nome Andrea.

Cristiana Anania porterà in esterna un ragazzo nuovo chiamato Simone, cosa che infastidirà i suoi corteggiatori. Soprattutto Ernesto darà luogo ad uno sfogo a seguito del quale rifiuterà anche di ballare con la giovane. Per quanto riguarda Jakub, la tronista e il corteggiatore avranno una discussione particolarmente accesa in camerino, dopo la quale lui deciderà di eliminarsi. Cristiana deciderà di non andare a riprenderlo. La giovane, inoltre, annullerà anche un’esterna con Federico, per uscire con Ernesto. Questo farà infuriare il ragazzo lasciato a casa, che se ne andrà. Contrariamente a come fatto con Jakub, però, questa volta Cristina lo seguirà per riprenderlo.