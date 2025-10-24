Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, contro cui il pubblico ha sbottato duramente, si è parlato parecchio di Tony, un nuovo cavaliere che sta facendo perdere la testa a diverse dame. Il protagonista, infatti, è uscito con Gloria Nicoletti, Barbara De Santi e Federica, una ragazza nuova. Al momento, però, pare abbia deciso di dedicarsi solamente a quest’ultima. Ad ogni modo, i suoi modi di fare hanno subito catturato l’attenzione sia delle dame dello studio sia del pubblico da casa. Tuttavia, non ci è voluto molto affinché emergessero sul suo conto delle faccende piuttosto spiacevoli. Pare, infatti, che il cavaliere non sia del tutto onesto, ma abbia delle ambizioni celate dietro la sua partecipazione al programma.

Tony fidanzato fuori da Uomini e Donne? Ecco il vero motivo per cui sarebbe in studio

Tony è un nuovo cavaliere di questa edizione di Uomini e Donne. Sul suo conto non si sanno molte cose, ma si sa che di professione fa il parrucchiere. In queste ore, un utente del web ha contattato Lorenzo Pugnaloni per fargli una confessione molto privata sull’uomo. Nel dettaglio, pare che Tony fosse fidanzato fino a fine settembre con una ragazza. La loro relazione pare fosse piuttosto seria e duratura, sta di fatto che i due sarebbero stati insieme per un anno circa.

Ad un certo punto, poi, Tony avrebbe deciso di chiudere questa storia proprio per poter prendere parte a Uomini e Donne, che ai suoi occhi, come a quelli di molti purtroppo, è apparsa come un’occasione ottima per avere visibilità e intraprendere la carriera televisiva. Sempre stando a quanto emerso da questa segnalazione, inoltre, sembrerebbe anche che il cavaliere si sarebbe lasciato scappare qualche parola di troppo con le sue clienti. Nel dettaglio, pare abbia rivelato loro di avere come obiettivo finale quello di poter prendere parte a Temptation Island.

Le bugie che avrebbe detto Tony a UeD

Questa segnalazione va a porre in cattiva luce Tony, in quanto in studio ha fatto confessioni decisamente differenti. Il protagonista, infatti, in una precedente puntata di UeD, ha rivelato di aver avuto una sola relazione importante, che risalirebbe a parecchi anni fa. Dunque, non ha minimamente parlato di questa storia che sarebbe andata avanti almeno fino a settembre. La persona che ha fornito questa segnalazione, inoltre, ha anche dichiarato che sui profili social dell’uomo ci fossero delle foto con questa presunta (ex) fidanzata fino a fine agosto. La situazione, dunque, si sta facendo piuttosto intrecciata. Non resta che attendere per vedere se, effettivamente, questi pettegolezzi si riveleranno veritieri.

