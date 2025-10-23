Oggi a Uomini e Donne ci sono stati dei blocchi alquanto monotoni che, in men che non si dica, hanno fatto insorgere il popolo del web. In tanti hanno protestato contro la trasmissione a causa dei contenuti trattati e della lentezza con cui sono state affrontate delle questioni.

Federico e Agnese chiudono per l’ennesima volta: blocco monotono e inutile

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto monotono inerente Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Dopo la scorsa puntata, il cavaliere è andato dalla dama per parlarle e per cercare di chiarire le cose con lei. Agnese, però, non è apparsa molto collaborativa. Successivamente, poi, i due si sono confrontati in studio ed hanno dato luogo ad un confronto che ha annoiato parecchio il pubblico da casa in quanto i due non hanno fatto altro che ripetere sempre le stesse cose. Alla fine Agnese ha ribadito di non voler continuare ad uscire con Federico in quanto è convinta di non piacergli abbastanza, cosa che lui non ha smentito più di tanto.

Federico, intanto, sta uscendo anche con un’altra ragazza di nome Erica. L’uomo si è detto molto preso dalla dama, in quanto la reputa davvero bellissima. La conoscenza è ancora agli albori, sta di fatto che entrambi hanno detto di non essere gelosi se frequentano reciprocamente anche altre persone. I due hanno ballato anche insieme, mentre Agnese sta conoscendo Devid, anche se tra i due ci sono già stati dei disguidi.

Toni “sceglie” Federica, Cristiana esce con Jakub e scoppiano liti

Successivamente si è passati a Toni, che sta uscendo con Gloria Nicoletti, Barbara De Santi e Federica. Ma anche in questo caso la faccenda non si è fatta più interessante. Maria De Filippi ha mandato in onda un’esterna tra Toni e Federica, e i due sono apparsi decisamente complici. In studio, infatti, Gloria ha chiuso la conoscenza, mentre Barbara è rimasta in dubbio. Toni ha ammesso che, al momento, vuole soffermarsi su Federica, tuttavia, non vuole chiudere le porte alla De Santi. Quest’ultima, contrariamente a quanto in molti potessero aspettarsi, ha deciso di accettare.

Cristiana Anania è uscita con Jakub, con cui si è trovata molto bene. Questo ha infastidito parecchio Federico, che nella scorsa puntata lei era andata a riprendere. Il ragazzo ha ammesso di essere alquanto turbato dalla cosa in quanto l’esterna con Jakub fa perdere totalmente di valore il gesto che lei ha fatto nei suoi confronti. Bakkour ha replicato dicendo che, molto probabilmente, gli altri corteggiatori si sono arrabbiati in quanto lo temono. Tra di loro, dunque, è nata un’accesa discussione.