Se quella di ieri è stata una puntata di Uomini e Donne piuttosto monotona, quella di oggi ha superato le aspettative. Tina Cipollari è ritornata, e con lei sono tornati anche gli show. Ad animare la situazione ci hanno pensato soprattutto del dame del Trono Over, come Isabella, Cinzia Paolini e Gemma Galgani. Al Trono Classico, invece, è scattato un primo bacio.

Isabella sbotta contro Christian: la scenata cringe a Uomini e Donne, Gemma si ridicolizza

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono tornati al centro studio Mario Lenti, Christian, Isabella e Cinzia Paolini. A rendere il clima subito bollente ci ha pensato Isabella, la quale ha sbottato contro Christian per le accuse che il cavaliere le ha fatto in una scorsa puntata di UeD. La donna ha dato luogo ad una scenata esasperata in cui ha insultato il cavaliere ed ha ammesso di non avere bisogno di lui economicamente, in quanto proviene da una famiglia nobile dato che suo padre è un barone. La donna ha dichiarato di non avere bisogno di lavorare, e se volesse potrebbe acquistare tutto l’agriturismo in cui lavora il cavaliere.

La scenata è stata veramente cringe, al punto da scatenare l’ilarità del pubblico da casa. Ad ogni modo, Isabella non ha goduto del supporto di nessuno, eccetto quello di Mario. L’attenzione, poi, si è spostata sul cavaliere. Gemma Galgani ha preso la parola per attaccare nuovamente il cavaliere dicendo che l’ha presa in giro per tutto il tempo che si sono frequentati. Ad un certo punto, poi, è intervenuta Magda, la quale ha spiazzato tutti scusandosi sinceramente con Gemma per come l’ha trattata in precedenza in quanto adesso ha capito che i sentimenti che nutriva per Mario fossero sinceri.

Tina Cipollari asfalta Cinzia Paolini, che scoppia in lacrime, Isabella esce di scena

Tornando a Mario, poi, l’uomo sta uscendo anche con Cinzia Paolini che, a sua volta, sta frequentando Enrico. Mario non riesce a digerire questa cosa, tuttavia, alla fine del dibattito, l’uomo ha deciso di accettare questa condizione. Durante tale blocco, però, è intervenuta Tina Cipollari, che finalmente è tornata dopo l’assenza delle scorse puntate. L’opinionista ha ammesso di aver studiato parecchio la dama al punto da giungere ad una conclusione. Nel dettaglio, ha detto che, in un primo momento, credeva che lei cercasse un uomo per sistemarsi. Successivamente, poi, ha capito che la donna sia in studio solo perché la visibilità l’agevola nel suo lavoro da cantante. Cinzia ha precisato di non lavorare nella vita, in quanto non ne ha bisogno, sta di fatto che canta solo per passione, quindi non le serve la visibilità che le dona UeD.

Ad ogni modo, le accuse hanno turbato parecchio la dama, al punto da scoppiare in lacrime, cosa che non ha intenerito affatto i presenti, anzi, ne hanno approfittato per infierire. Al termine del dibattimento, Isabella ha fatto un discorso durante il quale ha ammesso di aver ritrovato una persona al di fuori, ragion per cui esce dal programma. Tina, però, non ha minimamente creduto alla versione della donna. Secondo il suo punto di vista, Isabella ha preferito andare via a causa delle figuracce collezionate in studio nelle ultime puntate.

Cristiana e Jakub si baciano al Trono Classico di UeD

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, poi, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Cristiana Anania. La ragazza è uscita con due corteggiatori, tra cui Jakub. Con quest’ultimo è scattato un bacio che, tuttavia, non ha minimamente trasmesso emozioni, almeno al pubblico da casa.

Gli altri due corteggiatori sono rimasti male, anche se non hanno dato luogo a particolari scenate, come invece ci si spettava. Cristiana ha ammesso di aver agito di pancia e di aver fatto quello che sentiva, anche se adesso si sente un po’ in colpa nei riguardi degli altri corteggiatori. La parola è passata a Jakub, il quale si è detto molto felice per cosa sia accaduto. Le sue parole hanno suscitato un certo clamore considerando come poi andrà a finire il suo percorso.