Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, che è stata effettuata il 21 ottobre, rivelano che si è partiti da Agnese De Pasquale. Dopo tutto quello che è accaduto in questi giorni, la donna ha deciso di uscire nuovamente con Federico Mastrostefano, ma non solo. Sabrina Zago, ritornata nella registrazione del 20 ottobre dopo la rottura con Nicola, invece, si è subito data da fare. Per quanto riguarda il Trono Classico, poi, c’è stata un’esterna tra Sara Gaudenzi e Jakub. Come avrà reagito Cristiana Anania?

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne: Agnes di nuovo in crisi, Sabrina si dà da fare e Marina sbotta

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne c’è stato un blocco discretamente lungo inerente Agnese De Pasquale. La donna è uscita con Federico Mastrostefano, con cui è scattato un bacio. La dama, però, è uscita anche con un altro cavaliere di nome Federico, e anche con lui è scattato un bacio. Durante il confronto, però, la protagonista si è dichiarata per Mastrostefano. Quest’ultimo, dal canto suo, ha detto di essere molto felice di come stiano andando le cose con la donna, sta di fatto che ha rivelato che la sua percentuale di gradimento nei suoi confronti sia salita all’80%.

Tale percentuale, però, non è affatto piaciuta ad Agnese, la quale ha sbottato nuovamente contro il cavaliere e, dopo una discussione piuttosto intensa, ha deciso di chiudere nuovamente con lui. La donna è corsa nuovamente via dallo studio in preda allo sconforto, ed è stata seguita da entrambi i Federico. La situazione è rimasta irrisolta in quanto non si è saputo se, alla fine, la donna è andata via per sempre dal programma, oppure no.

L’attenzione, poi, si è spostata su Sabrina Zago. La donna non ha perso tempo, sta di fatto che è subito uscita con un nuovo cavaliere di nome Paolo. Questo ha fatto infuriare Marina, che ha dato luogo ad un’altra delle sue scenate esasperate. La donna, infatti, ha sbottato contro l’uomo accusandolo di averle dato buca la sera precedente proprio per potersi vedere con la Zago.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Spoiler UeD Trono Classico: Sara esce con due ragazzi, Cristiana va a riprendere Federico

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che si è parlato delle due ragazze. Sara Gaudenzi è uscita in esterna con Mario. Tra di loro si è subito percepita una certa chimica, ma la tronista ci ha tenuto a precisare di essere coinvolta da lui anche dal punto di vista mentale. Sara, poi, ha portato in esterna anche Jakub, con il quale si è trovata molto bene.

Cristiana Anania non sembra sia intervenuta in merito alle faccende del suo ex corteggiatore. La ragazza sta portando avanti il suo percorso cercando di non dare peso a quello che accade all’altro trono femminile, proprio come consigliatole da Maria De Filippi. La ragazza è andata a riprendere Federico, che in una precedente occasione era andato via. Dopo aver parlato e chiarito alcune cose, il ragazzo ha deciso di ritornare e continuare a corteggiarla.