Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata ieri, lunedì 20 ottobre, rivelano che c’è stato un momento molto concitato durante il quale Maria De Filippi ha perso le staffe contro una coppia. Nel parterre, poi, è ritornata Sabrina Zago, dopo la fallimentare prova di relazione con Nicola. Al Trono Classico, poi, finalmente Flavio Ubirti si è lasciato andare con una corteggiatrice.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Maria contro una coppia, torna Sabrina, Magda furiosa

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, stando a quanto riportato su Lollo Magazine, si è partiti da Mario Lenti, il quale ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Cinzia Paolini. L’uomo si è reso conto che i due sono molto meno affini di quanto credeva. La donna, però, non è rimasta a mani vuote, in quanto ha deciso di uscire con un nuovo cavaliere di nome Paolo. A creare scompiglio in studio, poi, ci ha pensato Rocco. Il cavaliere, infatti, in questi giorni si è messo in contatto con Cinzia chiedendo di potersi incontrare nuovamente. In studio, però, i due hanno discusso pesantemente, al punto da dare luogo ad un teatrino che ha mandato in confusione tutti i presenti. Cinzia ha anche riportato indietro a Rocco un abito che lui le aveva regalato.

Ad un certo punto, poi, anche Maria De Filippi ha perso la pazienza. La conduttrice, che solitamente mantiene sempre la calma e un tono tranquillo, si è innervosita ed ha dichiarato di non avere più intenzione di lasciare spazio a centro studio ai due protagonisti in quanto i loro comportamenti sono alquanto incomprensibili e insensati. I due, così, sono stati invitati a tornare al loro posto.

Per quanto riguarda Sebastiano Mignosa e Magda, invece, i due hanno avuto una discussione. La dama è rimasta molto male nel momento in cui il cavaliere ha deciso di accettare di conoscere una nuova dama venuta nel parterre per lui. In studio, poi, ha rifatto capolino Sabrina Zago. Solo qualche registrazione fa la donna aveva deciso di abbandonare il programma con Nicola, ma le cose tra di loro non sono andate bene, al punto da interrompere prematuramente la relazione. La dama ha deciso di tornare nel parterre per conoscere altri cavalieri.

Spoiler Trono Classico registrazione 20 ottobre: scatta il bacio tra Flavio e Martina, Denise se ne va

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della registrazione del 20 ottobre rivelano che Flavio Ubirti si è finalmente lasciato andare con una corteggiatrice, ovvero, Martina Cardamone. I due hanno fatto un’esterna molto bella e tra di loro è scattato il bacio. Il tronista è uscito anche con una nuova corteggiatrice di nome Angela. Lei gli organizza un gioco divertente, ma tra di loro non succede nulla. Denise, dal canto suo, decide di auto-eliminarsi. Di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi non si è parlato, si approfondirà di loro nella prossima registrazione.