Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Sara Gaudenzi è diventata la nuova tronista del programma, ma qualcosa ha insospettito i telespettatori. Federico Mastrostefano, invece, è stato beccato ad infrangere il regolamento della trasmissione, ma non solo. Ecco tutto quello che è accaduto in un’altra puntata ricca di emozioni e di colpi di scena.

Sabrina Zago si dà alla “pazza gioia” a UeD

La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con Sabrina Zago al centro dello studio. La donna sta conoscendo due uomini, ovvero, Nicola ed Enrico. Soprattutto con il primo c’è stato un avvicinamento importante, sta di fatto che i due si sono anche scambiati dei baci. Ad un certo punto dell’esterna, poi, il cavaliere ha chiesto di poter dormire insieme alla donna, ma lei si è rifiutata, dicendo che fosse troppo presto, anche perché lei, se si trova a dormire nella stessa camera di un uomo, tutto fa, tranne che dormire.

La conoscenza con Enrico, invece, sta proseguendo un po’ più a rilento. Malgrado questo, però, la donna ha manifestato la volontà di continuare anche con lui. Ad un certo punto è intervenuta Tina Cipollari la quale ha attaccato pesantemente la donna dandole della falsa e accusandola di tenere Enrico inutilmente in quanto non è affatto interessata a lui. Lei ha smentito, ma Tina ha continuato ad essere della sua opinione.

Federico Mastrostefano fa “strage” di dame a Uomini e Donne e poi infrange il regolamento

Successivamente, poi, si è passati a Federico Mastrostefano. Nella scorsa puntata il cavaliere aveva deciso di uscire anche con Barbara De Santi, mentre Rosanna Siino è scoppiata in lacrime. Dopo un recap di quanto accaduto si è aperto un grande dibattito a centro studio. Il cavaliere è partito da Veronica, con cui è stato molto bene in esterna, ma in studio lui ha deciso di chiudere in quanto ha notato un suo disinteresse in questi giorni che non gli è piaciuto.

Federico ha poi chiesto di poter parlare con Barbara. I due si sono trovati bene, ma si sono anche resi conto che tra di loro potrebbe nascere solamente un’amicizia e nulla di più. Il cavaliere si è poi confrontato con Rosanna. In questi giorni lui l’ha tempestato di chiamate e messaggi per cercare di farsi perdonare per quanto accaduto nella scorsa puntata. Lei, però, è apparsa piuttosto rigida nei suoi riguardi in quanto ha capito di non riuscire a continuare una conoscenza con una persona che agisce come ha agito lui. Anche tra di loro, dunque, la conoscenza è giunta al termine. Federico ha deciso di continuare solamente con Agnese De Pasquale.

Quando si è aperto il dibattito con quest’ultima, poi, è venuto fuori che Federico abbia sentito anche una donna al di fuori del programma. Maria De Filippi ha subito specificato al cavaliere che il regolamento del programma non prevede questa possibilità. Lui, allora, ha specificato di aver subito chiarito le cose con questa persona al di fuori spiegandole di non poterla sentire.

Sara Gaudenzi diventa la nuova tronista di Uomini e Donne, ma qualcosa non quadra

Poi si è passati al Trono Classico. Flavio Ubirti è uscito con Nicole Belloni, con cui si è trovato molto bene. Il troista, però, ha portato in esterna anche Sara Gaudenzi. I due hanno avuto inizialmente una discussione, ma poi hanno fatto la pace e sembrava quasi fossero riusciti a trovare un punto d’incontro. In studio, però, è accaduto l’impensabile. La ragazza ha mostrato inaspettatamente un lato di sé fragile e dimesso che ha lasciato tutti spiazzati. La protagonista ha spiegato che, nonostante il “trattato di pace” con il tronista, lei crede di non piacergli, per cui ha deciso di andare via in quanto non vuole permettere più a nessuno di ledere la sua autostima.

Sara è addirittura scoppiata in lacrime, dando luogo ad una scena che in molti da casa hanno reputato organizzata e poco sincera. Dopo la sua sfuriata, infatti, Maria De Filippi le ha offerto il trono, tra il clamore e gli applausi del pubblico in studio. Sara si è commossa ed ha abbracciato la conduttrice accettando la sua proposta e dicendo di credere molto nell’amore e di essere convinta che la persona della sua vita sarà da qualche parte. Al pubblico da casa, però, il tutto è apparso premeditato, a partire dal modo in cui si è posta la ragazza in puntata, all’excursus sul suo passato difficile, che non era mai stato affrontato prima d’ora, fino ad arrivare alla presenza del terzo trono già pronto per accogliere la tronista. Saranno tutte coincidenze, oppure tutto era realmente premeditato?