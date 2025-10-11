Il pubblico di Canale 5 conosce Arcangelo Passirani di Uomini e Donne soprattutto per le numerose dinamiche di cui si è reso protagonista insieme a Gemma Galgani e altre dame del parterre. In questa circostanza, però, si parlerà di lui non per questioni legate alla sua vita sentimentale, bensì a quella privata e più intima. Arcangelo, infatti, ha letteralmente aperto le porte di casa sua allo staff di Uomini e Donne Magazine a cui ha rilasciato un’intervista parlando della sua casa e mostrando anche il suo interno. Il protagonista, poi, ha fatto anche delle confessioni in merito alla sua vita, alle sue abitudini e alla sua famiglia.

Ecco com’è la casa di Arcangelo Passirani di Uomini e Donne

Arcangelo Passirani vive in campagna in un loft a due piani alle porte di Bergamo. Il cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato di essere molto legato alla sua abitazione, sta di fatto che l’ha resa una continuazione di se stesso, riempendola di tutte le sue passioni e le cose che ama di più. Dando uno sguardo alla sua dimora, infatti, saltano subito all’occhio le numerose paia di scarpe sparse per casa. Arcangelo ha svelato di non avere una scarpiera in quanto ama le calzature, pertanto, ne ha tantissime e gli piace vederle in giro per casa, ma non solo.

Sparsi nell’abitazione del cavaliere ci sono anche degli stendini su cui appende i suoi capi. Inoltre, è anche un pollice verde, sta di fatto che numerosissime piante, grandi e piccole, che cura quotidianamente con grande dedizione. Il protagonista ha spiegato che la sua casa non ha uno stile in particolare, ma sicuramente non è minimal, in quanto è piena di oggetti, che ad un occhio esterno e un po’ critico potrebbe apparire come un vero e proprio caos. L’uomo ama trascorrere ore vicino al camino, a rilassarsi, leggere e riflettere. Inoltre, tra le sue grandi passioni c’è anche la scrittura. Arcangelo scrive un diario quotidiano in cui racconta le sue sensazioni e le sue esperienze.

Arcangelo fa confessioni sulla sua vita, la famiglia e le passioni

Nel corso dell’intervista con il settimanale di Uomini e Donne, poi, Arcangelo Passirani ha svelato anche altri retroscena sulla sua vita. In particolare, ha detto di avere un figlio avuto da una precedente relazione. Quest’ultimo spesso lo viene a trovare a casa riempendola d’amore e di chiacchierate. Il cavaliere ha svelato anche che, malgrado sia molto legato alla sua abitazione, se dovesse capitargli l’occasione giusta, sarebbe disposto anche a trasferirsi altrove per amore. Per il momento, però, non si è presentata questa possibilità, sta di fatto che anche la conoscenza con Graziella non è andata a buon fine, come emerso dalla scorsa puntata di UeD. Quindi il cavaliere continua a rifugiarsi nella sua casa in campagna quando torna dal lavoro, il quale lo spinge a stare molto tempo in giro.

Infine, poi, Passirani ha svelato anche di essere un tipo molto sportivo, che ama allenarsi e correre all’aria aperta, sta di fatto che volutamente ha deciso di non mettere in casa alcuna palestra. Soprattutto la domenica la dedica a svolgere attività fisica, a rassettare casa, e poi c’è un appuntamento immancabile, ovvero, la preparazione della pizza, cosa che gli riesce davvero molto bene.