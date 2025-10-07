La seconda puntata del Grande Fratello 2025 ha segnato la svolta decisiva di questa edizione. Dopo una settimana di tensioni, flirt e polemiche, è arrivato il momento della verità: le prime nomination hanno mandato al televoto tre concorrenti, mentre il pubblico ha già decretato i suoi beniamini. I numeri parlano chiaro e disegnano una gerarchia spietata.

Il trionfo di Anita: dal 22% al 24%, regina indiscussa

Il primo verdetto del pubblico ha confermato tutte le previsioni: Anita Mazzotta si conferma la regina della Casa con un impressionante 24,25% delle preferenze. Dopo la sua confessione sulla malattia della madre, i telespettatori l’hanno premiata rendendola immune dalle nomination. Al secondo posto si piazza Donatella Mercoledisanto con il 17,4%, seguita da Domenico D’Alterio all’8,22%. I tre conquistano l’immunità e potranno dormire sonni tranquilli.

Il dato più clamoroso? Grazia Kendi, protagonista di tre sfuriate in una settimana, crolla all’ultimo posto con appena il 4,55%, confermando che le sue reazioni esplosive non hanno pagato con il pubblico.

Le nomination: Giulio, Matteo e Omer verso l’eliminazione

Il momento più atteso della serata è stato quello delle prime nomination segrete. I concorrenti non hanno fatto sconti, e i risultati sono stati sorprendenti. Giulio Carotenuto, considerato da molti “falso” e “calcolatore”, ha ricevuto ben 5 voti ed è finito al televoto. Benedetta, la sua ex fiamma, non ha avuto pietà: “Lo trovo egoista e falso”. Anche Matteo e Francesca-Simone l’hanno nominato per la sua strategia troppo evidente.

Giulio Carotenuto — 5 voti (al televoto)

— 5 voti (al televoto) Matteo Azzali — 2 voti (al televoto)

— 2 voti (al televoto) Omer Elomari — 2 voti (al televoto)

Per l’ex pugile, il verdetto rappresenta una sonora bocciatura dopo le sue prediche morali e le minacce di abbandono. Giulia è stata lapidaria: “Ci ha dato dei pagliacci, mi sembra incoerente”.

La vera sorpresa è Omer: considerato un “colpo di scena” da Simona Ventura, è finito al televoto per i suoi “modi bruschi”, come sottolineato da Jonas.

Il pubblico ora ha il potere di decidere chi salvare. Il concorrente meno votato sarà il primo eliminato della stagione durante la puntata di lunedì 13 ottobre. La battaglia è appena iniziata.