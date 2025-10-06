Nella messa in onda del 6 ottobre di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Over, dove ci sono stati degli scontri tra alcuni protagonisti, con tanto di pianti. Al Trono Classico, invece, c’è stata la prima esterna tra Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi, mentre Cristiana Anania ha messo in dubbio Jakub Bakkour.

I dubbi di Maria De Filippi su Mario Lenti, il pianto a secco di Gloria Nicoletti

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un battibecco tra Gemma Galgani, Mario Lenti e Magda. Dopo un ballo, Maria De Filippi ha notato che Gemma e Mario non si fossero mai avvicinati. Il cavaliere ha replicato a questa constatazione asserendo di essere pensieroso e di voler riflettere sul da farsi. Le sue parole hanno generato un certo sgomento, sta di fatto che anche la conduttrice ha messo in dubbio le sue intenzioni dicendogli che, in questo modo, stesse dimostrando scarso interesse per le due dame. Lui ha smentito, ma non è apparso molto convincente.

Sabrina Zurlo e Antonio stanno continuando ad uscire e sono apparsi anche molto carini e vicini. Gloria Nicoletti, invece, sta frequentando Francesco, con cui ci sono stati dei baci e anche tra di loro le cose stanno proseguendo, ma Guido Ricci ha preso la parola per dire di non vederli affatto bene insieme considerando gli standard di lei. Malgrado questo intervento, i due hanno deciso di continuare la conoscenza. Dopo il ballo, però, è accaduto qualcosa di impensabile.

Gloria è scoppiata a piangere ed ha ammesso che durante il ballo Francesco le ha detto delle cose che lei non ha gradito, soprattutto per i modi che lui ha usato con lei. Lo sfogo della donna, però, è apparso decisamente forzato ed eccessivo, sta di fatto che sui social in tanti hanno criticato la Nicoletti accusandola di aver esagerato ed esasperato le cose. Inoltre, molti utenti hanno anche notato il “pianto a secco” dato che sul volto della donna non è scesa alcuna lacrima.

La gaffe di Maria dopo l’esterna tra Flavio e Sara

L’attenzione, poi, si è spostata sul Trono Classico. La prima esterna andata in onda è stata quella di Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi. Durante il loro incontro il tronista ha portato alla giovane un thermos con il caffè e un cuscino per cercare di porre rimedio alla noia che spesso prova la ragazza quando lui parla o esce con le altre corteggiatrici. In studio la ragazza si è presentata con i due oggetti e Maria De Filippi ha commesso una gaffe. La conduttrice le ha chiesto cosa rappresentassero, quando in realtà il tutto fosse già stato spiegato in esterna, ma evidentemente la presentatrice era distratta. La seconda esterna è stata quella con Michela. La ragazza ha deciso di portare il tronista a ballare il tango nella speranza che diventi meno “moscio”. In studio, poi, c’è stato un battibecco tra le due corteggiatrici, in quanto Michela ha dato della “burina” a Sara, e quest’ultima ha replicato dando della “gatta morta” alla sua rivale. In ogni caso, Flavio ha ballato con Michela.

Infine si è passati a Cristiana Anania. La prima sua esterna mandata in onda è stata quella con Jakub Bakkour. L’uscita è andata molto bene e la giovane ha ammesso di sentirsi anche in imbarazzo quando è con lui. In studio, però, la ragazza ha attaccato il corteggiatore in quanto è rimasta male per alcune Instagram Stories ammiccanti che lui ha pubblicato in questi giorni. Tutto ciò la sta spingendo a mettere seriamente in discussione la sincerità del giovane. Lui ha provato a difendersi dicendo di non avere bisogno di Uomini e Donne per avere visibilità.