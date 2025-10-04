Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 5 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 5 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Le costellazioni dell’Ariete si presentano sempre ricche di fascino, specie considerando che all’inizio della settimana avremo la luna a farci compagnia nel segno. È un’opportunità ottimale per esprimere maggior generosità verso gli altri e, più che mai, per tentare di far luce su una questione di rilievo. Ricordiamoci, inoltre, che le stelle sono particolarmente favorevoli nei confronti delle emozioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, ci troviamo in una fase speciale. Nel caso tu stia avviando una nuova iniziativa o programma, devi comprendere come procedere. Non solo è di cruciale importanza analizzare nuove strategie, ma è fondamentale tenere conto dei suggerimenti altrui. L’intensità delle stelle legate all’amore è costante.

Oroscopo dei Gemelli

Questo fine settimana, i gemelli dovrebbero provare ad essere più distaccati di fronte agli eventi. Si tratta di un segno in continuo movimento, tuttavia è plausibile che si risenta della fatica accumulata negli ultimi periodi, proprio in questa giornata. Anche per quanto riguarda l’affettività, le cose potrebbero essere un po’ più tranquille del solito.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, riflettendo sulle scorse settimane, vi renderete conto di aver portato a termine un gran numero di compiti, più di quanto lo hanno fatto altre persone. L’esordio della settimana potrebbe sembrarvi un po’ gravoso, essendo noto che lunedì e martedì portano con sé alcuni ostacoli da affrontare. Non abbiate timore, grazie all’influenza positiva di Giove nel vostro segno, riuscirete a trionfare.

Oroscopo del Leone

Leone, ti attendono periodi impegnativi ma tieni duro poiché l’arduo lavoro offre frutti dolci. Se stai lavorando su un progetto o un programma, i risultati saranno evidenti. Tuttavia, ti suggerisco di mantenere un profilo basso per quanto riguarda i tuoi successi. Ricorda, l’auto-elogio potrebbe portare a riversare troppo, e correre il rischio di generare invidia tra gli altri.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, l’oroscopo di oggi prevede possibili momenti di tensione, legati principalmente a reminiscenze del passato. Come ho sottolineato in diverse occasioni, è fondamentale lasciare alle spalle ciò che è stato, evitando di ossessionarsi sui vecchi episodi di vita. Se durante la giornata ti accorgi di avvertire un senso di disagio, il consiglio è quello di cercare di deviare la tua attenzione su qualcosa di diverso e rilassante.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia è chiamato a realizzare un’importante impresa: riscattare il tempo andato perduto. C’è chi, fin dall’anno scorso, ha percepito un rallentamento generale. Tuttavia, l’amore ritorne a farsi avanti dal 13, momento in cui Venere si posizionerà nel segno. Saranno favoriti incontri inediti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, mi riferisco a novità e a responsabilità; ci sarà chi ti metterà alla prova e tu risponderai dandoti completamente. È un peccato, tuttavia, che in sottofondo si nasconda sempre un filo di tensione. Prendi in considerazione anche i consigli di chi ti circonda.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la domenica si presenta con lievi ostacoli, similmente a come è stata la tua giornata di sabato. Avverti un aumento dei tuoi impegni e delle responsabilità, potrebbe esserci anche un sorta di confronto, specialmente se sei in coppia. Prestate molta cautela nelle tue espressioni e nelle parole che decidi di usare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti trovi in un momento di negoziazioni e compromessi, ma sottomesso alla sfavorevole influenza di un Giove contrario. Quindi la sensazione è come se avessi l’impulso di resistere a determinate circostanze. Stai per cominciare un nuovo progetto e, anche se da una parte ti senti entusiasta, dall’altra esprimi alcune perplessità e apprensioni.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario deve puntare a sconfiggere i sentimenti avversi e abbandonarsi all’amore. Un sentimento che risplenderà di maggiore bellezza nella seconda metà del mese. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, si profilano alcuni equivoci. È opportuno prestare attenzione anche alle spese.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’inspirazione sta fluendo da un po’ di tempo e stai raccogliendo le sue ricompense. Oggi, la favorevole posizione della luna nel tuo segno ti favorisce anche se hai l’intenzione di seguire una intuizione. Come ricordavo ieri, coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci hanno un legame con una dimensione che coesiste con la nostra quotidianità, un piano spirituale a cui, di tanto in tanto, è possibile fare affidamento.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.