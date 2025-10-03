Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 4 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 4 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

In qualità di Paolo Fox, posso dirti che le influenze astrali sono particolarmente potenti per l’Ariete in questa fase. Rilevo che la Luna, in modo particolare, inciderà molto lunedì e martedì, in quanto transiterà nel tuo segno. Durante questo periodo avrai a disposizione una carica di vitalità e forza addizionale. Se in atto sono presenti conflitti sentimentali o di altra natura, questa forza ti supporterà per trovare la soluzione adeguata. Sei decisamente al centro della scena.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, nel fine settimana fra sabato e domenica, ti consiglierei di fare un passo verso la tua dolce metà. Alcuni impegni professionali potrebbero aver creato un piccolo divario tra voi, stellina mia. Non dimentichiamo che a inizio settembre, alcune unioni hanno attraversato un periodo turbolento, ma adesso è il momento di rimediare. Le costellazioni ti sostengono e saranno a tuo favore anche per i nuovi progetti che hai in mente.

Oroscopo dei Gemelli

Per coloro nati sotto il segno dei Gemelli, vi è una necessità di autenticità nelle emozioni, di veridicità nelle risposte. Può essere possibile l’insorgere di una lieve difficoltà nella convivenza, un messaggio rivolto a chi condivide la vita con un partner o a chi ha abbracciato il vincolo matrimoniale. Quest’ombra si leva dalla presenza di una Venere dissonante, ma rassicuratevi, dal 13 inizierà a dissolversi. Il consiglio stellare è puntare a un più profondo livello di comprensione reciproca.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è fondamentale tenere a mente che nei primi giorni della settimana, ossia lunedì e martedì, potresti trovarti immerso in discussioni o situazioni di stress. Nonostante ciò, potrebbe essere un segnale positivo! In caso tu stia dando il via a un’iniziativa o a un’attività inedita, sappi che i pianeti Marte, Luna, Giove e Mercurio stanno favorendo nuovi percorsi, che potrebbero coinvolgere anche la sfera sentimentale.

Oroscopo del Leone

Finalmente l’astro lunare non è più sfavorevole per il Leone, pertanto può finalmente respirare con più serenità. In più, segnalo che l’esordio della settimana, ovvero lunedì e martedì, verranno caratterizzate da successi che non potranno passare inosservati. Risulta evidente che al momento godi di una visibilità invidiabile. Tutto ciò che Marte in posizione avversa suggerisce è di prendersi un attimo per rigenerare le energie corporee.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è importante che tu resti vigile in caso di dissidi minori. Non dovresti più lasciarti sopraffare da sentimenti negativi. Ho osservato che il tuo atteggiamento si è modulato con il passare del tempo. Erano momenti in cui ogni piccola cosa ti infastidiva. Adesso, fortunatamente, stai iniziando a selezionare con oculatezza le questioni a cui dedicarti, così come le persone con cui condividere i tuoi momenti.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, riassumerei così: Esprimi tutto il tuo fascino, Bilancia! Questo fine settimana promette di essere ricco di nuove sensazioni. Un incontro con un individuo un po’ ansioso può portare a nuove discussioni sulla tua attuale posizione lavorativa. Alcuni potrebbero trovarsi in una situazione di stallo, e per altri, potrebbe rappresentare una sfida da affrontare. Tu, Bilancia, sei di temperamento tranquillo, tuttavia, quando senti di essere trattato ingiustamente, rivelate un carattere combattivo.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione avrà un fantastico fine settimana grazie a Venere e Marte in un’incredibile posizione. Sembra come se nei prossimi giorni ti sarà attribuito un compito di grande rilevanza. Ovviamente, nervosismi e inquietudini vanno di pari passo con l’esibizione delle tue competenze e l’impegno a eccellere. Non dimenticare di prestare attenzione anche al campo sentimentale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, attenzione a non cadere negli stessi errori del passato nel weekend, dovresti cercare di evitare quei momenti di tensione che si sono presentati in varie occasioni, anche tra le coppie. Dal 13, comunque, ti aspetterai un incremento nel tuo vigore sentimentale, sei uno dei segni più fortunati sotto questo aspetto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, con Luna e Venere in una posizione altamente favorevole, questo fine settimana offre un’ottima occasione per passare del tempo con le persone a te più care. Approfittane anche per riflettere su quello che ti aspetta nel prossimo autunno. Ci saranno delle revisioni importanti che riguarderanno le tue piani e i tuoi ruoli.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, ti aspetta un periodo favorevole in cui godrai di chiarezza mentale grazie all’influenza benefica delle stelle, nonostante qualche tensione causata da Marte. Un avvertimento: controlla bene le tue finanze e le spese superflue, si sa, hai un atteggiamento un po’ spensierato in questa area! Sul fronte amoroso, ricorda: la fortuna assiste gli audaci!

Oroscopo dei Pesci

Per voi Pesci, il fine settimana si presenta sotto un’ottica peculiare; potreste avvertire delle straordinarie percezioni, o incontrare addirittura delle visioni profetiche tramite i vostri sogni. Quando mi rapporto a voi Pesci, immagino individui dotati di una sensibilità e un’empatia fuori dal comune, quasi come se possedeste dote di sensitivo. Sta per giungere qualcosa di nuovo nel vostro cammino.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.