Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 3 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 3 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Molto movimento celeste attorno all’Ariete in questo periodo, con una Luna estremamente dinamica. Inoltre, lunedì e martedì l’astro notturno si posizionerà nel tuo segno zodiacale, un’indicazione chiara di un ritmo accelerato in questi giorni. Ma non preoccuparti, il tuo duro lavoro avrà i suoi frutti. I tuoi progetti e piani beneficeranno di questa energia, avanzando a passo spedito. Non dimenticare, però, di nutrire anche l’amore.

Oroscopo del Toro

Toro, è necessario che tu risolva alcune questioni economiche rimaste pendenti. Marte e Mercurio, con il loro aspetto unico, suggeriscono un’atmosfera di conflitto sul posto di lavoro, o che stai avviando un nuovo progetto che richiede un approccio fresco. Capisco che potrebbe essere un periodo di disordine, tuttavia, alla fine riuscirai a superare le difficoltà grazie ai tuoi continui sforzi.

Oroscopo dei Gemelli

A partire dal 13, i Gemelli potranno contare su un Venere positivo, pertanto, prima di tale data, è saggio non creare eccessive tensioni nell’ambito familiare e sentimentale. La condizione astrale richiede l’instaurazione di un nuovo equilibrio, basato su reciproca comprensione e pazienza, che sarà utile non solo in amore, ma anche nel contesto lavorativo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il fine settimana si prospetta favorevole, consiglierei di dedicarlo al relax. Come avrete sperimentato già a settembre, i primi giorni della settimana possono risultare impegnativi, generando una tensione superflua. Quindi, sarebbe vantaggioso sfruttare questi prossimi tre giornate per concedersi un po’ di riposo. Inoltre, si manifestano nuove prospettive positivi per i nati sotto questo segno.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone si trova in un periodo di intensa energia e vitalità. Motivato come sempre, si ritrova in un continuo confronto, una battaglia, per raggiungere il suo obiettivo. La sfida è grande, ma ha molte chance di successo a suo favore. Inoltre, durante questo fine settimana, avrà l’opportunità di ricaricare le sue energie, non solo fisiche, ma anche emotive.

Oroscopo della Vergine

Vergine, rilevo in te una forza notevole e prevedo che la prossima settimana questa energia sarà ancora più potente. Nonostante non sembrino esserci stati cambiamenti significativi nei tuoi rapporti personali o professionali, noto un cambiamento sostanziale nel tuo atteggiamento verso la vita. Hai, infatti, iniziato a lasciarti scivolare le preoccupazioni e a concentrarti maggiormente sulle cose che più ti stanno a cuore.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, l’innovazione creativa è una chiave portante, grazie alla loro innata propensione verso l’intellettualità, tipica degli elementi d’aria. Quindi, l’uso dell’immaginazione può diventare una potente arma se si decide di impiegarla come propulsore per le nuove iniziative. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, bisogna sottolineare che a partire dal 13, avrete l’influenza favorevole del pianeta dell’amore, Venere. Pertanto, le relazioni che si svilupperanno in questo periodo potrebbero essere significative, seppur a prima vista sembrano soltanto amicizie senza particolari scintille.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpioni, desidero che durante questo fine settimana troviate ispirazione dalla luna, dai pianeti, da Marte e Giove. C’è un’opportunità immensa che si presenta, quasi come se vi fosse stato affidato un importante incarico. Riuscirete o no? Ebbene, le stelle suggeriscono che è il momento di mettersi in movimento. Ricordate, tuttavia, l’importanza della preparazione. Ho fiducia che la maggior parte di voi, nati sotto il segno dello Scorpione, possieda l’esperienza necessaria per affrontare qualsiasi sfida.

Oroscopo del Sagittario

Il Segno del Sagittario potrebbe sperimentare un certo disagio a livello amoroso. Consiglio ai nati sotto questo segno di pazientare fino al 13 di ottobre prima di incorrere in possibili frustrazioni o difficoltà sentimentali. Un legame affettivo appagante e veritiero si fonda su un solido equilibrio, il quale va prontamente ristabilito.

Oroscopo del Capricorno

Per te, Capricorno, si prospetta un fine settimana favorevole all’amore. Infatti, Luna e Venere saranno in posizione decisamente favorevole. Quindi, quale momento migliore per esprimere i tuoi sentimenti alla persona che ami con più passione e tranquillità?

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario oggi è attraversato dalla Luna, generando un’atmosfera di elettricità, potrebbe persino renderti un po’ più nervoso del solito. La tua mente potrebbe essere afflitta da una sensazione d’inquietudine. Un plus di vigilanza è consigliato per quanto riguarda le finanze: occhio a eventuali pagamenti dimenticati! E, se aspetti dei fondi da riscuotere, sono probabilmente in ritardo.

Oroscopo dei Pesci

Questo potrebbe essere un fine settimana significativo. Sembra che ci possa essere un po’ di tensione nel campo dell’amore o un senso di distanza. Sarebbe meglio non saltare a conclusioni affrettate se sospetti la gelosia in qualcuno. Ricorda, domenica potrebbe essere un punto chiave per i sentimenti romanticos.

