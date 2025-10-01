Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 2 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 2 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, finalmente l’astro notturno ti sorride. C’è questa tendenza, purtroppo, a iniziare la settimana, lunedì e martedì, con risentimenti o forse contrasti. Ma puoi stare tranquillo perché da mercoledì la situazione migliora notevolmente. Armati di buona volontà, c’è un’enorme energia in gioco. C’è un progetto in rampa di lancio che risulterà fruttuoso.

Oroscopo del Toro

In questo preciso istante, il Toro attraversa un periodo di riflessione, che coinvolge non solo gli impegni quotidiani ma anche le questioni finanziarie. Dal 6 in poi, Mercurio richiede trasparenza. E’ necessario fare una riflessione profonda e capire cosa va modificato e cosa, invece, va conservato così com’è.

Oroscopo dei Gemelli

In prospettiva astrologica, i più giovani possono aspettarsi un affascinante influsso della Luna per le prossime 48 ore. Da segnare in calendario, il 13, quando Venere risplenderà favorevolmente portando una rinnovata energia nell’ambito affettivo, che recentemente è sembrato un po’ in declino. Ma il valore essenziale di queste configurazioni astrali è un cielo estremamente proficuo, con notevoli possibilità per stimolare e arricchire la creatività: a tutti suggerisco di sfruttarlo al massimo, quasi come se steste giocando una mano vincente.

Oroscopo del Cancro

Carcio, non c’è nulla di cui preoccuparsi oggi, il cielo è dalla tua parte. La luna non ti sfida più, e tu ti ritrovi tra coloro che tendono a sentirsi un po’ giù ogni lunedì e martedì o che hanno bisogno di rafforzare le loro emozioni positive. Le stelle infine, sono favorevoli per te.

Oroscopo del Leone

Leone, hai tutto il potenziale per non arrenderti in questo momento. Sembra che Marte ti stia opponendo, suggerendo una possibile fatica fisica. Ma ricorda, chi aspira al successo deve affrontare periodi intensivi di lavoro, periodi di stress e ambienti difficili. Ma sono convinto che tu possa superare tutto questo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il discorso amoroso risulterà più agevole anche per te, solitamente una personalità pragmatica e metodica. Questo perché l’energia di Venere influisce positivamente sul tuo segno, predisponendoti a innamoramenti inaspettati. Oppure, più semplicemente, a ritrovare un legame profondo che sembrava perduto.

Oroscopo della Bilancia

Nell’universo zodiacale, la Bilancia, con la sua attuale configurazione astrale, ha il potenziale di venir fuori vincente da un confronto. Immaginiamo un giovedì, in un ambiente rilassante come un ristorante, essa può interpretare un rinnovamento nei patti e negli impegni professionali; o forse darà vita a una brillante intuizione in un ambito totalmente diverso. Non possiamo ignorare, tuttavia, che recentemente questo segno ha dovuto fare i conti con numerose complicazioni.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, settembre e ottobre risulteranno mesi fortunati per te. Sia nel campo sentimentale che professionale, il rimarchevole successo che vivrai sarà il risultato del duro lavoro che hai svolto. Ricorda che non sempre sarai capito o apprezzato da tutti, ma non lasciare che questa consapevolezza turbi la tua serenità.

Oroscopo del Sagittario

In questo particolare arco temporale, la Luna concede un favore al Sagittario, inondando la sua esistenza di vibrazioni autentiche. Il suo entusiasmo è in aumento e potrebbe scoprire nuove opportunità inaspettate ad ogni svolta.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è assolutamente lecito che tu possa sentirti affaticato se le tue energie sono impiegate in molteplici attività. È palese che ti trovi in una fase di transizione che coinvolge partner aziendali e collaboratori. Ti consiglio di concentrare la tua attenzione sul campo affettivo, Venere infatti sta lavorando a tuo favore in questa sfera. Preparati per l’arrivo di nuovi progetti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, stai attraversando un periodo di burrasca con l’influenza di Marte che non ti aiuta, ti sollecita al contrario a evitare la precipitazione. Si sa, l’impazienza è spesso fonte di errori, e poiché tendi a trascorrere del tempo nel caos, gestire situazioni impegnative e di grande importanza può diventare complesso, causando turbamenti anche a livello del tuo benessere fisico e mentale. Se avverti incertezza per quanto riguarda il campo amoroso, fai un esame di coscienza per comprendere cosa non funziona e apriti alla discussione con il tuo partner senza indugi.

Oroscopo dei Pesci

Settembre sta rivelando nuove prospettive per il segno dei Pesci, ma ottobre promette ancora più sorprese. Le persone che stanno lavorando su progetti o programmi e cercano di ottenere maggiore visibilità possono contare su Marte e Giove a loro favore. Se un progetto su cui si è lavorato a lungo è pronto per prendere il volo, la visibilità ottenuta sarà decisamente significativa. L’amore, seppure un po’ offuscato di recente da alcuni piccoli contrattempi, inizierà a risplendere di luce propria dal 13 in poi. Pertanto, il mio consiglio per coloro che stanno affrontando qualche problema: non affrettate le cose. La seconda metà del mese porterà la chiarezza tanto attesa.

