Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 1 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 1 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, sto prevedendo giornate impegnative. Attualmente c’è anche l’elemento di un’allineamento lunare non favorevole. Tuttavia, il più essenziale è che queste fatiche possano porteranno dei risultati gratificanti. C’è una buona chance. Quindi, sta emergendo un potenziale d’azione notevole, ma è fondamentale trovare una stabilità nelle questioni d’amore.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, posso dirti, cari Toro, che l’energia proveniente da Venere svela una fervida passione in voi. Quindi, se c’è un individuo che merita il tuo amore o che ti suscita interesse, fai del tuo meglio per coinvolgerlo sia a livello personale che lavorativo. Però, prestate attenzione: potrebbero insorgere degli equivoci nei prossimi giorni. Mercurio presto vi solleciterà a risolvere alcune questioni pendenti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, prestate attenzione: l’attuale influsso sfavorevole di Venere è quasi al termine, perchè dal 13 l’astro dell’amore vi sarà nuovamente propizio! Certo, non tutte le relazioni vivono momenti di discussione intensa, tuttavia potrebbero emergere alcuni momenti di malcontento. Ricordatevi di quanto sia cruciale esprimere i vostri sentimenti, ma fate attenzione se la vostra controparte è di natura più chiusa e riservata, o forse caratterizzata da una certa freddezza interiore.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, posso dire che per il Cancro, le stelle prevedono un ottobre di importante cambiamento. Forse hai percepito che gli inizi di settimana, lunedì e martedì, sembrano un po’ più gravosi di recente. Potrebbe esserci stata qualche piccola delusione nel corso delle ultime settimane, ma il suggerimento astrale è di perseverare. Il tuo bisogno intrinseco di amare è al primo posto.

Oroscopo del Leone

Leone, hai affrontato molte sfide, ma allo stesso tempo hai ottenuto parecchi successi. Come ben sappiamo, chi ambisce a brillare in primo piano deve mettersi completamente in giochi. Tu sei come un sportivo che, prima di una competizione, deve allenarsi per dare il massimo. Ricorda che il successo autentico si edifica con pazienza nel tempo e il cielo premia non solo le azioni, ma anche le emozioni.

Oroscopo della Vergine

Ancora in orbita nel tuo segno zodiacale, vergine, troviamo Venere. Il mio pensiero va a coloro che credevano di aver perso la capacità di amare, magari in seguito a una rottura dolorosa. Improvvisamente, attraverso un incontro casuale, potrebbe riaccendersi quella scintilla, quel desiderio, quella passione che credevano di aver lasciato alle spalle.

Oroscopo della Bilancia

Per coloro nati sotto il segno della Bilancia, con Mercurio nel loro segno e la presenza di un Giove sfavorevole, esorta un fermo avvertimento: prestate attenzione ai contatti, ai contratti e al campo lavorativo. C’è una forte probabilità che stiate attualmente caricando troppo sulle vostre spalle, senza ricevere i dovuti ringraziamenti. La soluzione ideale sarebbe delegare, ma sappiamo che non sempre è praticabile. Per quanto riguarda l’amore, un rinnovamento positivo è previsto dopo il 13 del mese. Così, un consiglio per i cuori solitari: è il momento di iniziare ad esplorare il campo delle possibilità amorose.

Oroscopo dello Scorpione

È inevitabile, caro Scorpione, che in questo lasso di tempo tu possa essere assorbito da un turbinio di sentimenti amorosi. Non limito questo concetto di amore esclusivamente all’attrazione verso un individuo affascinante e gradevole, bensì estendo tale sentimento anche a tutte quelle attività che completano la tua vita. Può trattarsi del tuo lavoro, di un progetto che stai sviluppando, di un hobby che ti appassiona o di un programma che sta assumendo un’importanza fondamentale. Tutto ciò potrebbe rivelarsi di grandissimo peso entro la fine del mese successivo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la tua capacità di rivolgerti agli altri è davvero sorprendente, e non sto rivelando nessuna novità perché sei ben consapevole di ciò. La tua generosità è senza eguali e non ti preoccupi del fatto che talvolta le persone cui offri conforto non riescano a restituire con la stessa intensità ciò che hanno ricevuto. Dimostri con orgoglio di essere al di sopra di queste meschinità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, siamo in una fase piuttosto affascinante per ciò che riguarda l’amore. Conosco la tua natura ambiziosa e il tuo bruciante desiderio di raggiungere l’eccellenza. Tuttavia, in questi giorni, il messaggio di Venere è chiaro: le emozioni prevalgono su tutto il resto. Potresti anche trovarti a vivere un amore inaspettato.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, impara a gestire le controversie con l’influenza di Marte in opposizione. Potrebbero sorgere dei rallentamenti nelle questioni economiche e professionali. È importante confrontarsi con alcuni problemi che devono essere discussi.

Oroscopo dei Pesci

In questo periodo, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero trovare una notevole ispirazione. A partire dal 13, Venere cesserà di essere avversa, permettendo un amplificamento delle emozioni. Si respira un desiderio di rivalsa: tutti gli occhi sono puntati su di voi. Preparatevi, un successo sta per arrivare!

