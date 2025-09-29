Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 30 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 30 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Emergono numerosi impegni per l’Ariete. E’ palpabile l’emozione e un leggero timore in vista di progetti che richiedono grandi sforzi. L’influenza dissonante di Giove suggerisce di prestare particolare attenzione ai contratti e ai doveri che non ti appagano. Tuttavia, sappi che opportunità favorevoli possono presentarsi a sorpresa.

Oroscopo del Toro

L’anno per il Toro ha avuto certamente un avvio economicamente arduo, ma ora si presenta un interessante punto di svolta. Sia per coloro che gestiscono un’attività autonoma, sia per chi è sull’orlo di un nuovo avventurato traguardo, l’entusiasmo è indiscutibilmente alto. Tuttavia, il consiglio è di riflettere bene sui propri piani finanziari, soprattutto a partire dalle ore 18:00, quando Mercurio darà il via ad un periodo molto significativo.

Oroscopo dei Gemelli

Rivolgendo l’attenzione verso i Gemelli, si potrebbe velocemente scivolare nell’erronea convinzione di ritrarli come esseri perpetuamente indecisi nel campo amoroso. Questa potrebbe sembrare una vera e propria verità assoluta, ma lascereste qui Paolo Fox a smentirvi, amici dei Gemelli. In realtà, vediamo che chi di loro ha da poco fatto il grande passo, sposandosi o iniziando una convivenza, non sembra affatto confuso o pieno di dubbi. Tuttavia, non possiamo ignorare che vi siano degli istanti, degli imprevedibili transiti, dove la malinconia li sorprende e prende il sopravvento. È in questi frangenti che le relazioni, sia quelle amorose che quelle professionali, richiedono una particolare cura e attenzione.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, vorrei segnalare ai nati sotto il segno del Cancro che Ottobre si prospetta come un mese molto significativo. È quindi essenziale iniziare ad organizzare da subito un progresso sostanziale, tenendo conto delle proprie capacità e conoscenze. Questo momento, grazie all’influenza positiva di Giove, ti porta a cavalcare delle intuizioni molto proficue. Una giornata impegnata ti aspetta.

Oroscopo del Leone

Leone, non c’è bisogno che ti solleciti all’azione. Essendo un segno zodiacale di fuoco, tendi perfino a fare molte cose tutte insieme. Le scelte audaci sono apprezzate e l’ambizione merita ricompense, ma ricorda di prestare attenzione al tuo benessere fisico, poiché i segni di fatica cominciano ad apparire.

Oroscopo della Vergine

Sei del segno Vergine, e ti portano fortuna Luna e Venere. Il panorama astrale è molto differente rispetto a qualche mese fa, e le difficoltà che prima sembravano insormontabili, ora appaiono meno gravose. Non perché le tue sfide si sono ridotte, ma la tua prospettiva è cambiata.Se il tuo settore lavorativo riguarda la creatività o la comunicazione, avrai delle opportunità extra. Inoltre, Venere sembra predire l’arrivo di nuovi amori, anche casuali.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’esigenza di riposo inizia a farsi sentire, perché Giove non è dalla tua parte al momento. Potrebbe essere necessario risolvere alcuni intoppi. Tuttavia, non dimenticare che in ottobre avrai Venere nel tuo segno. Pertanto, non sottovalutare l’opportunità di nuove conoscenze e piacevoli emozioni che potrebbero rallegrare il tuo cuore.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, queste giornate astrali assumono una certa importanza, sembrano portare con sé un grande compito, quasi come se fossi chiamato a svolgere un ruolo di grande rilievo. Il tuo talento dovrà risplendere in una situazione astrologica stimolante ed essenziale. Ci sono però, alcune voci, pettegolezzi che potrebbero cercare di distoglierti, ti consiglio di non lasciarti influenzare.

Oroscopo del Sagittario

In questo periodo, Sagittario, la tua attenzione dovrebbe concentrarsi sulle questioni lavorative, considerando alcune difficoltà riscontrate nei primi mesi dell’anno. Non nascondere le tue emozioni, vivile intensamente. Il posizionamento avverso di Venere suggerisce che, in presenza di eventuali dubbi o malintesi, è bene affrontarli immediatamente.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, per una lunga serie di tempo, hai dedicato l’energia ai tuoi impegni lavorativi e professionali. Ora, l’amore chiede di essere riconosciuto come parte fondamentale della tua vita. Sei in un periodo in cui Venere ti è favorevole; sia che tu stia pensando ai tuoi figli, ai parenti o al tuo partner, devi fare i conti con questa corrente positiva che sta alimentando la passione nella tua vita.

Oroscopo dell’Acquario

In questo momento, l’Acquario possiede tutti gli strumenti necessari per avanzare richieste. Purtroppo, l’arrivo tardivo dei fondi potrebbe causare qualche problema, nonché la necessità di presentare eventuali contestazioni. Ricordiamo che l’Acquario detesta le pressioni e in questi giorni potrebbe mostrarsi un po’ teso.

Oroscopo dei Pesci

Caro Pesci, l’astrologia prevede per te l’opportunità di gustare il dolce sapore del trionfo. L’universo ti incoraggia a sfidare te stesso e a farti avanti con le tue richieste. Essendo un segno d’acqua, possiedi una sensibilità e intuizione spiccata che ti permettono di percepire cose che altri non vedono. Non escludere l’idea che un sogno possa rivelarsi premonitore. Arriveranno novità interessanti da esplorare.

