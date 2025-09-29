La Porta Rossa più famosa d’Italia sta per riaprirsi, e lo fa con una ventata di novità per celebrare un traguardo storico. Lunedì 29 settembre, il Grande Fratello torna su Canale 5, guidato per la prima volta da Simona Ventura, per un’edizione che promette di rimettere al centro le persone e le loro storie. Preparatevi, perché ci aspettano 100 giorni di emozioni intense, sfide e convivenza forzata.

Un’edizione speciale per i 25 anni, con una nuova guida

La grande novità di quest’anno, che segna i 25 anni del format nel nostro Paese, è senza dubbio la conduzione. Per la prima volta al timone del reality troviamo Simona Ventura, un volto che promette di portare energia e una nuova prospettiva. L’obiettivo dichiarato è quello di tornare alle origini, mettendo in primo piano le storie autentiche dei concorrenti.

Ad affiancarla in studio non ci saranno i soliti opinionisti, ma un panel molto speciale: un trio d’eccezione composto da ex gieffini che hanno fatto la storia del programma. Parliamo di Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, i quali porteranno la loro esperienza diretta, offrendo uno sguardo empatico e un sostegno concreto ai nuovi inquilini.

E a proposito di concorrenti, chi varcherà la soglia della Casa? I primi nomi svelati sono quelli di Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. Si tratta di uomini e donne comuni, giovani che studiano, lavorano e inseguono i propri sogni. Ognuno di loro entra con un bagaglio di vita unico, pronto a condividerlo con il pubblico in quello che si preannuncia un grande racconto collettivo. L’obiettivo? Aggiudicarsi l’importante montepremi finale dopo 100 giorni di gioco e convivenza.

Come e dove seguire il reality, 24 ore su 24

L’appuntamento principale è fissato per la prima serata di Canale 5, a partire da lunedì 29 settembre. Ma, come sapete, il Grande Fratello non dorme mai. Per non perdervi nemmeno un istante di ciò che accade tra le mura di Cinecittà, avete a disposizione una copertura capillare. Potrete seguire la vita nella Casa 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sintonizzandovi in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e su Mediaset Infinity, tramite sito e app. Inoltre, a partire dall’1:00 di notte circa, la diretta si sposterà anche su La5 (canale 30).

Oltre alla diretta continua, non mancheranno le finestre in day-time per riassumere gli eventi salienti. Gli appuntamenti quotidiani sono previsti su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle 13:40 e dal lunedì al venerdì alle 18:30), su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (dal lunedì al venerdì alle 19:00). Per chi preferisce rimanere aggiornato tramite i social, il programma sarà attivissimo su Facebook, X, Instagram e TikTok.

Inoltre, per celebrare questo importante anniversario, c’è una sorpresa per tutti noi fan della prima ora (e non solo!). Da venerdì 26 settembre, sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity il documentario “Grande Fratello – L’inizio”, un prodotto di Endemol Shine Italy che ripercorre la straordinaria e indimenticabile avventura televisiva della primissima edizione.