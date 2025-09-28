Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 29 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 29 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’oroscopo per l’Ariete prevede un periodo impegnativo, ma non vi preoccupate, è quasi una costante che nelle giornate di lunedì e martedì di settembre ci sia qualche sforzo extra da fare. Nonostante tutto, è importante sottolineare che il vostro sforzo non sarà invano; infatti, ci aspettiamo che presto vi siano dei cambiamenti positivi sul fronte sentimentale. L’amore, potremmo dire, vi fornirà un rifugio.

Oroscopo del Toro

Nell’immediato, il segno del Toro ha tutte le carte in regola per risolvere un ostacolo che si presenta. Consiglierei, addirittura, di accelerare i processi, dato che nel mezzo della settimana, precisamente mercoledì e giovedì, potrebbero insorgere delle leggere difficoltà. Auguri speciali per i cuori solitari, aiutati da Venere, nel loro percorso verso la scoperta dell’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, confido che il vostro fine settimana sia stata pacifico, perché le stelle indicano che tra sabato e domenica potrebbe esserci stata qualche minima tensione in famiglia con il vostro compagno. È importante che voi riusciate a lasciar andare questi dissapori e proseguire serenamente. Inoltre, sappiate che Mercurio vi sostiene positivamente sul fronte lavorativo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, mi sento di affermare che il tuo segno possiede un’innata capacità di protezione, nonostante le solite difficoltà che possono sorgere all’inizio della settimana, in particolare il lunedì e martedì. Questo è un insegnamento che ho dato all’ariete e che sto per presentare anche alla Bilancia. Questi tre segni, infatti, sembrano iniziare con il piede sbagliato ed essere afflitti da dubbi persistente soprattutto nei primi due giorni della settimana. Di conseguenza, troveranno necessario affrontare e superare le ombre del loro passato. In aggiunta, raccomando a chi ha legami astrologici con questi segni, e in particolare a chi si è recentemente unito in matrimonio o ha iniziato una convivenza, di fare uno sforzo per mantenere l’armonia domestica evitando di portare a casa malumori o preoccupazioni.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone sta attraversando una fase di particolare fortuna e prosperità. C’è un’importante decisione in sospeso relativa alla sfera affettiva e professionale, entrambe di fondamentale importanza. Inoltre, l’anno venturo vedrà l’arrivo di Giove nel segno del Leone. Pertanto, è essenziale cominciare sin da subito a prepararsi per questo evento di rilievo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, vedo per te una splendida apertura di settimana, grazie alla Luna che ti sorride e a Venere che ti sostiene. Non escludo la possibilità di un colpo di fulmine, lasciandoti invadere da un sentimento positivo ed emozionante che potrebbe sorprenderti.

Oroscopo della Bilancia

Come ho precedentemente illustrato per altri segni zodiacali, settembre presenta per la Bilancia inizi di settimana un po’ gravosi. Specialmente tra lunedì e martedì, si sono rivelate delle complicazioni, magari solo una scarsa inclinazione a recarsi al lavoro, considerando l’elevato numero di impegni da gestire. È importante ricordare che in ottobre, Venere risiederà nel tuo segno zodiacale. Quindi, se c’è un affetto che desideri perseguire, hai il via libera. Anzi, vedi le tue amicizie sotto una luce diversa, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione può aspettarsi di vedere i suoi progetti professionali rafforzati grazie all’influenza positiva di Giove. Questo è un periodo propizio per cogliere opportunità, ma sarà fondamentale far leva sulle proprie capacità ed essere proattivi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il periodo di incertezza delle prime settimane sembra essere alle spalle, lasciando spazio a un andamento più sereno e positivo, percui mantieniti concentrato.

Oroscopo del Sagittario

In qualità di Sagittario, sei incompatibile con le situazioni incerte. Inoltre, l’influsso negativo di Venere suggerisce che se una relazione sembra non portare a nulla, non esiterai a volerla terminare. Volgendo lo sguardo al campo professionale, ci sono novità all’orizzonte da considerare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è fondamentale che non ti lasci sopraffare dal contesto intorno a te. Se aspiri a una variazione di posizione entro la chiusura dell’anno, ti consiglio di esprimere apertamente le tue esigenze o i tuoi disappunti. Il tuo amore sarà premiato.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, se avverti che un’emozione non fluisce come dovrebbe, o se senti l’urgenza di risolvere una questione rimasta inconclusa, non esitare a esprimerti. Questo è un periodo perfetto per ponderare sul tuo domani.

Oroscopo dei Pesci

Segno dei Pesci, siate riconoscenti che il fine settimana è alle spalle, presagisco che molti di voi potrebbero aver vissuto momenti di turbolenza. Ho l’auspicio che non abbiate instaurato contrasti inutile con il vostro compagno o compagna. D’ora in avanti, fate ritorno alla serenità e all’ottimismo, impatti favorevoli che riscontrerete anche nel vostro ambito professionale.

