Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 28 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 28 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, c’è l’influenza positiva della Luna. Ho anticipato una settimana critica, tuttavia termina con un beneficio. Perciò, nonostante tu abbia dovuto risolvere molteplici difficoltà e qualche piccolo disappunto, il recupero sarà semplice. Questo, in particolare se hai accanto a te la persona adatta.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, lasciatevi alle spalle il passato recente. Per chi ha attraversato un periodo di separazione o ha riscontrato difficoltà, sappiate che con l’energia favorevole di Venere, ora si può vivere un periodo di ripresa. Nel contesto lavorativo, molti hanno sperimentato significative trasformazioni, con cambi di ruoli, aziende o mansioni. Da febbraio però, sappiate che il vostro impegno non passerà inosservato: infatti, ci sono indicazioni di riconoscimenti e nuovi sviluppi in arrivo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, di domenica avrete la necessità di prestare un po’ più di attenzione, proprio come nel giorno precedente, sabato. In ambito affettivo e nelle interazioni con il prossimo, sarete chiamati a dimostrare una grande dose di pazienza. Non preoccupatevi eccessivamente, poiché da domani l’atmosfera migliorerà sensibilmente.

Oroscopo del Cancro

Cancro, voglio ricordarti che come per molti segni zodiacali, l’esordio della settimana potrebbe esser stato un po’ difficile, poiché le tue decisioni sono state messe alla prova dal pianeta Rubino. Ma non temere, devi procedere lungo il tuo percorso, avendo fiducia nel fatto che Giove ti stia custodendo. È indispensabile ora, ritagliarti dei momenti per nutrire l’affetto presente nella tua vita.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, ogni tua idea ha valore e attualmente hai l’opportunità di far crescere un progetto di grande importanza. Unico ostacolo: il denaro, quindi è essenziale scegliere attentamente tra le proposte che ti vengono fatte.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’unico ostacolo odierno è rappresentato dalla luna contraria che influisce prevalentemente sul piano fisico. Pertanto, è possibile che tu abbia avvertito un calo energetico già da sabato. Nondimeno, guarda al futuro con ottimismo, particolarmente in vista del termine di settembre: non solo il tuo settore affettivo è particolarmente favorevole, ma chi ha concluso un rapporto sentimentale da un po’ di tempo potrebbe considerare l’opportunità di rituffarsi nella vita sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, anche se persisti nelle tue attività quotidiane, potresti iniziare a sentirti stanco, avvertendo una certa fatica. Sappi che i sentimenti stanno per riprendere la loro posizione rilevante nel tuo vissuto. Tieni a mente che a ottobre Venere sarà in transito nel tuo segno. Prendi un momento per osservare il tuo intorno, specialmente se il tuo cuore è rimasto solitario per un periodo prolungato.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox ti dico, Scorpione, hai attraversato dei momenti di ostacoli che tuttavia puoi superare. Se hai riscontrato delle tensioni con il tuo partner all’inizio di settembre, ora le opportunità di riconciliazione si fanno più presenti. Davvero, ti trovi davanti a un oroscopo molto stimolante – e ci tengo ad anticipartelo prima dell’inizio della settimana, dei giorni di lunedì e martedì. Sfrutta questa energia positiva!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, auspico profondamente che l’amore assuma oggi un’importanza fondamentale per te. Sebbene la luna fa la sua presenza nel tuo segno, Venere non ti è favorevole. Quindi, è altamente probabile che tu possa ristabilire l’ordine se qualcuno non si comporta in maniera adeguata. Ci sono alcuni punti che necessitano di essere chiariti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, come mettevo in luce nel dialogo di ieri, le tue emozioni ascendono prepotentemente nella tua esistenza, sia in ambito amicale, passionale o nel contesto di una decisione affettiva di rilevanza. Nulla è in secondo piano e l’arrivo di nuove presenze è necessario anche nel tuo percorso professionale, a causa di alcuni malintenzionati che in precedenza hanno abusato della tua fiducia.

Oroscopo dell’Acquario

Oggi è una giornata sotto buoni auspici per l’Acquario, con la Luna a suo favore. La domenica si preannuncia tranquilla e Mercurio, con il suo aspetto positivo, incoraggia a comunicare con quelle persone significative che apprezzate. Non permettete che le ansie offuschino questo giorno di festa, prendete l’occasione per vivere un incontro ricco di passione.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, il fine settimana in corso potrebbe costituire un momento decisivo per alcune relazioni che hanno attraversato un periodo di incertezza. Pertanto, se ieri è sorto qualche diverbio, conviene fare attenzione a non esacerbare la situazione oggi. Questa tensione sembra essere un fenomeno temporaneo, infatti, già a partire da domani le cose dovrebbero migliorare. Quindi, è consigliabile mantenere la calma e non esagerare in nulla. La serata promette di essere tranquilla e rilassante. Ricordate, evitate di pronunciare parole che potrebbero causarvi rimorso in futuro. Mantenere il controllo è il miglior modo di gestire questa fase di transizione.

