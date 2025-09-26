La stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League è alle porte, portando con sé una rivoluzione nel formato e una nuova casa per tutti gli appassionati. A partire da martedì 7 ottobre, le migliori squadre d’Europa si sfideranno in un torneo rinnovato, e ogni singola partita sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+, accessibile per tutti gli abbonati.

La finale si terrà a Oslo nel maggio 2026, e le 75 partite del torneo saranno prodotte da ESPN, garantendo una copertura completa e di alta qualità.

Un formato tutto nuovo: come funziona la fase campionato

L’innovazione principale di questa edizione è l’introduzione di una fase campionato a 18 squadre. Questo nuovo formato sostituisce la tradizionale fase a gironi e prevede che ogni club disputi sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro sei avversari diversi.

La qualificazione alla fase a eliminazione diretta seguirà queste regole:

Le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti di finale.

accederanno direttamente ai quarti di finale. Le squadre che si piazzeranno dal 5° al 12° posto si contenderanno i restanti posti nei play-off.

Le partite delle squadre italiane: Juventus e Roma in campo

Le tifoserie italiane dovranno segnare sul calendario gli impegni di ottobre, che vedranno Juventus e Roma affrontare alcune delle squadre più forti d’Europa.

Juventus : esordio in casa contro il Benfica , seguito dalla difficile trasferta contro il Bayern Monaco .

: esordio in casa contro il , seguito dalla difficile trasferta contro il . Roma: debutto contro il Real Madrid, poi in casa contro le campionesse in carica del Barcellona.

Calendario completo della fase campionato (ottobre – dicembre 2025)

Tutti gli orari sono indicati secondo il fuso orario italiano (CET).

1ª Giornata

Martedì 7 ottobre

18:45 – Juventus vs Benfica

vs Benfica 21:00 – Arsenal vs Lione

21:00 – Barcellona vs Bayern Monaco

21:00 – Paris FC vs OH Leuven

Mercoledì 8 ottobre

18:45 – Twente vs Chelsea

18:45 – Real Madrid vs Roma

21:00 – Manchester United vs Vålerenga

21:00 – St. Pölten vs Club Atlético de Madrid

21:00 – VfL Wolfsburg vs Paris Saint-Germain

2ª Giornata

Mercoledì 15 ottobre

18:45 – Lione vs St. Pölten

18:45 – Vålerenga vs VfL Wolfsburg

21:00 – Roma vs Barcellona

vs Barcellona 21:00 – Chelsea vs Paris FC

21:00 – OH Leuven vs Twente

Giovedì 16 ottobre

18:45 – Club Atlético de Madrid vs Manchester United

21:00 – Bayern Monaco vs Juventus

21:00 – Paris Saint-Germain vs Real Madrid

21:00 – Benfica vs Arsenal

3ª Giornata

Martedì 11 novembre

18:45 – Roma vs Vålerenga

vs Vålerenga 21:00 – Lione vs VfL Wolfsburg

21:00 – Real Madrid vs Paris FC

21:00 – St. Pölten vs Chelsea

Mercoledì 12 novembre

18:45 – Barcellona vs OH Leuven

18:45 – Bayern Monaco vs Arsenal

21:00 – Club Atlético de Madrid vs Juventus

21:00 – Manchester United vs Paris Saint-Germain

21:00 – Benfica vs Twente

4ª Giornata

Mercoledì 19 novembre

18:45 – Juventus vs Lione

vs Lione 18:45 – VfL Wolfsburg vs Manchester United

21:00 – Arsenal vs Real Madrid

21:00 – Paris FC vs Benfica

21:00 – Vålerenga vs St. Pölten

Giovedì 20 novembre

18:45 – Twente vs Club Atlético de Madrid

21:00 – Chelsea vs Barcellona

21:00 – OH Leuven vs Roma

21:00 – Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco

5ª Giornata

Martedì 9 dicembre

18:45 – St. Pölten vs Juventus

21:00 – Arsenal vs Twente

21:00 – Paris Saint-Germain vs OH Leuven

21:00 – Real Madrid vs VfL Wolfsburg

Mercoledì 10 dicembre

18:45 – Barcellona vs Benfica

18:45 – Vålerenga vs Paris FC

21:00 – Chelsea vs Roma

21:00 – Club Atlético de Madrid vs Bayern Monaco

21:00 – Manchester United vs Lione

6ª Giornata

Mercoledì 17 dicembre