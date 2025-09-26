La stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League è alle porte, portando con sé una rivoluzione nel formato e una nuova casa per tutti gli appassionati. A partire da martedì 7 ottobre, le migliori squadre d’Europa si sfideranno in un torneo rinnovato, e ogni singola partita sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+, accessibile per tutti gli abbonati.
La finale si terrà a Oslo nel maggio 2026, e le 75 partite del torneo saranno prodotte da ESPN, garantendo una copertura completa e di alta qualità.
Un formato tutto nuovo: come funziona la fase campionato
L’innovazione principale di questa edizione è l’introduzione di una fase campionato a 18 squadre. Questo nuovo formato sostituisce la tradizionale fase a gironi e prevede che ogni club disputi sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro sei avversari diversi.
La qualificazione alla fase a eliminazione diretta seguirà queste regole:
- Le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti di finale.
- Le squadre che si piazzeranno dal 5° al 12° posto si contenderanno i restanti posti nei play-off.
Le partite delle squadre italiane: Juventus e Roma in campo
Le tifoserie italiane dovranno segnare sul calendario gli impegni di ottobre, che vedranno Juventus e Roma affrontare alcune delle squadre più forti d’Europa.
- Juventus: esordio in casa contro il Benfica, seguito dalla difficile trasferta contro il Bayern Monaco.
- Roma: debutto contro il Real Madrid, poi in casa contro le campionesse in carica del Barcellona.
Calendario completo della fase campionato (ottobre – dicembre 2025)
Tutti gli orari sono indicati secondo il fuso orario italiano (CET).
1ª Giornata
Martedì 7 ottobre
- 18:45 – Juventus vs Benfica
- 21:00 – Arsenal vs Lione
- 21:00 – Barcellona vs Bayern Monaco
- 21:00 – Paris FC vs OH Leuven
Mercoledì 8 ottobre
- 18:45 – Twente vs Chelsea
- 18:45 – Real Madrid vs Roma
- 21:00 – Manchester United vs Vålerenga
- 21:00 – St. Pölten vs Club Atlético de Madrid
- 21:00 – VfL Wolfsburg vs Paris Saint-Germain
2ª Giornata
Mercoledì 15 ottobre
- 18:45 – Lione vs St. Pölten
- 18:45 – Vålerenga vs VfL Wolfsburg
- 21:00 – Roma vs Barcellona
- 21:00 – Chelsea vs Paris FC
- 21:00 – OH Leuven vs Twente
Giovedì 16 ottobre
- 18:45 – Club Atlético de Madrid vs Manchester United
- 21:00 – Bayern Monaco vs Juventus
- 21:00 – Paris Saint-Germain vs Real Madrid
- 21:00 – Benfica vs Arsenal
3ª Giornata
Martedì 11 novembre
- 18:45 – Roma vs Vålerenga
- 21:00 – Lione vs VfL Wolfsburg
- 21:00 – Real Madrid vs Paris FC
- 21:00 – St. Pölten vs Chelsea
Mercoledì 12 novembre
- 18:45 – Barcellona vs OH Leuven
- 18:45 – Bayern Monaco vs Arsenal
- 21:00 – Club Atlético de Madrid vs Juventus
- 21:00 – Manchester United vs Paris Saint-Germain
- 21:00 – Benfica vs Twente
4ª Giornata
Mercoledì 19 novembre
- 18:45 – Juventus vs Lione
- 18:45 – VfL Wolfsburg vs Manchester United
- 21:00 – Arsenal vs Real Madrid
- 21:00 – Paris FC vs Benfica
- 21:00 – Vålerenga vs St. Pölten
Giovedì 20 novembre
- 18:45 – Twente vs Club Atlético de Madrid
- 21:00 – Chelsea vs Barcellona
- 21:00 – OH Leuven vs Roma
- 21:00 – Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
5ª Giornata
Martedì 9 dicembre
- 18:45 – St. Pölten vs Juventus
- 21:00 – Arsenal vs Twente
- 21:00 – Paris Saint-Germain vs OH Leuven
- 21:00 – Real Madrid vs VfL Wolfsburg
Mercoledì 10 dicembre
- 18:45 – Barcellona vs Benfica
- 18:45 – Vålerenga vs Paris FC
- 21:00 – Chelsea vs Roma
- 21:00 – Club Atlético de Madrid vs Bayern Monaco
- 21:00 – Manchester United vs Lione
6ª Giornata
Mercoledì 17 dicembre
- 21:00 – Roma vs St. Pölten
- 21:00 – Bayern Monaco vs Vålerenga
- 21:00 – Twente vs Real Madrid
- 21:00 – Juventus vs Manchester United
- 21:00 – OH Leuven vs Arsenal
- 21:00 – Lione vs Club Atlético de Madrid
- 21:00 – Paris FC vs Barcellona
- 21:00 – Benfica vs Paris Saint-Germain
- 21:00 – VfL Wolfsburg vs Chelsea