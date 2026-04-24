Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere dalle anticipazioni, nel corso dell’ultima registrazione, avvenuta il 22 aprile 2026, c’è stato un colpo di scena al trono di Ciro Solimeno. Elisa Leonardi ha deciso di non presentarsi, mettendo il tronista in una posizione piuttosto scomoda. Se Ciro dovesse andare a riprenderla, infatti, potrebbe voler significare che sia lei la scelta, ma se non dovesse farlo, dovrà necessariamente scegliere Martina Calabrò, oppure rinunciare completamente alla scelta. In queste ore, però, sul web sono trapelate delle segnalazioni e delle anticipazioni in merito ad alcune cose accadute dopo la registrazione della puntata.

Ciro Solimeno non va a riprendere Elisa, la scelta a UeD ricadrà su Martina Calabrò?

Dopo la scorsa registrazione di Uomini e Donne cosa ha deciso di fare Ciro Solimeno? Il tronista sarà andato a riprendere Elisa Leonardi a Catania oppure no? Stando a quanto emerso da alcune anticipazioni diffuse su Lollo Magazine, pare proprio che il tronista abbia deciso di rimanere sulla sua posizione, non andando a riprendere la corteggiatrice. Quest’ultima, dal canto suo, pare sia altrettanto ferma sui suoi passi, decidendo di non tornare in trasmissione. Questo, dunque, potrebbe significare una rottura definitiva della conoscenza tra i due, con conseguente spostamento della scelta di Ciro su Martina.

A confermare questa situazione pare sia stata anche un’amica di Elisa che, mediante una diretta su X, pare abbia ripetuto più volte la frase “Il mondo va avanti“. In molti hanno interpretato queste parole come un chiaro riferimento a quanto accaduto a Uomini e Donne di recente. Proprio alla luce di questo, i fan adesso si stanno chiedendo cosa farà Ciro. Sceglierà Martina Calabrò? In caso affermativo, si tratterà di una scelta di cuore, o solamente di un ripiego? La faccenda, però, è più intricata di così.

Le segnalazioni su Ciro ed Elisa: Solimeno sta progettando una sorpresa per lei?

In questi giorni, Martina Calabrò ha pubblicato un post su Instagram in cui è presente una sua foto. Al di sotto di tale scatto ci sono stati una serie di commenti, alcuni dei quali piuttosto compromettenti. Un utente ha voluto mettere in guardia la Calabrò dicendole di sapere che Ciro ed Elisa avrebbero degli amici in comune che, proprio di recente, si sarebbero scambiati dei messaggi sui social. Diverse persone sono intervenute dicendo di credere che Ciro non sceglierà mai Martina, in quanto molto più propenso per Elisa che, inoltre, sembra essere anche la preferita del pubblico da casa.

Alla luce di queste segnalazioni, dunque, la situazione si sta completamente ribaltando. Se Ciro fino a questo momento non è andato ancora a riprendere Elisa è probabile che abbia agito in questo modo in quanto le starebbe organizzando una sorpresa per andarla a riprendere con tanto di scelta. A questa altezza del percorso, infatti, andare a riprendere una corteggiatrice, per poi non sceglierla, sembrerebbe un po’ una presa in giro, dunque, tutto si giocherà nelle registrazioni che ci saranno la prossima settimana. Non resta che attendere le prossime puntate di UeD per vedere come andrà a finire questo trono già partito in maniera piuttosto atipica e altalenante.