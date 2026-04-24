La puntata del 24 aprile di Uomini e Donne è cominciata con un confronto tra Alessio Pili Stella, Rosanna Siino e Debora. Poi si è passati al Trono Classico, dove Ciro Solimeno è stato un po’ redarguito da Maria De Filippi.

Le confessioni inattese di Rosanna Siino su Alessio Pili Stella a UeD e la reazione di Debora

Alessio Pili Stella ha avuto un confronto/scontro con Rosanna Siino nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama ha esordito dicendo di aver chattato per tre ore con il cavaliere, ma lui ha ridimensionato il tutto dicendo di non essersi detti nulla di compromettente. Al centro del discorso, infatti, pare ci sia stato il rapporto tra l’uomo e Debora. Quest’ultima, ovviamente, non è rimasta contenta di apprendere questa notizia, specie considerando la scenata che Alessio le fece la scorsa volta a causa di Arnaldo. Da qui è nata una discussione piuttosto accesa tra i due protagonisti, durante la quale Rosanna si è intromessa più volte. Nonostante il conflitto, Debora ha ribadito che uscirebbe dal programma con Alessio, mentre lui ha detto di essere un po’ frenato in quanto non si fida al 100% di Debora, inoltre, ha anche detto di tenerci molto a lei, ma di non sentirsi ancora innamorato. Alla fine, i due hanno ballato insieme.

Rosanna e Alessio si sono scambiati dei messaggi… #UominieDonne pic.twitter.com/j6d6lNRyNP — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 24, 2026

Ciro Solimeno incoerente, Maria De Filippi lo attacca

Poi si è passati al Trono Classico di Uomini e Donne partendo da uno sfogo di Martina Calabrò post scorsa puntata in cui la ragazza ha detto alla redazione di voler lasciare il programma, sta di fatto che ha rifiutato anche l’esterna con Ciro. Lui ha deciso di andare a Torino da lei per parlarle. Solimeno ha spiegato di non riuscire a comprendere il comportamento della ragazza. Lei, dal canto suo, ha detto di essere stanca di questa situazione e di soffrire per lui. L’uscita si è conclusa senza una riappacificazione, sta di fatto che si temeva che la giovane non tornasse in trasmissione, ma alla fine si è presentata.

In studio Martina ha spiegato di essere tornata nel rispetto dei sentimenti che nutre per il tronista. Lui è stato felice, ma ha invitato la ragazza a lasciarsi andare, in quanto ad oggi non ha ancora la scelta. Successivamente, è andata in onda l’esterna con Elisa Leonardi, la quale ha fatto una sorpresa a Ciro dedicandogli parole romantiche, fino ad ammettere di essere innamorata di lui. Questo, ovviamente, ha reso l’uscita molto toccante, fino al punto in cui i due si sono scambiati un bacio. Maria De Filippi ha un po’ attaccato il tronista dicendogli di essere stato un po’ ambiguo con le due ragazze. Martina si è trovata perfettamente d’accordo, sta di fatto che ha accusato Ciro di adoperare solo delle strategie. Al momento del ballo, Elisa si è tirata indietro dicendo di essere rimasta male in quanto Ciro non le ha minimamente rivolto la parola da quando è scesa. Dopo poco anche Martina ha fatto lo stesso. Ciro ha chiosato dicendo che avrebbe voluto ballare con la Leonardi.