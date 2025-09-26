Da oggi, venerdì 26 settembre, gli appassionati di anime possono finalmente godersi il ritorno di un classico intramontabile. La nuova serie anime Cat’s Eye – Occhi di Gatto è disponibile in esclusiva su Disney+, pronta a conquistare una nuova generazione e a riaccendere la nostalgia nei fan di lunga data con una rivisitazione emozionante del celebre manga.

La trama: un ritorno alle origini per le sorelle ladre

La nuova serie, composta da dodici episodi, segue le vicende delle tre sorelle Hitomi, Rui e Ai. Di giorno, sono le affascinanti gestrici del Cat’s Eye Café, un locale molto popolare. Di notte, però, le tre si trasformano in un inafferrabile trio di ladre d’arte, famose per i loro colpi audaci, eseguiti con stile e precisione impeccabili.

La narrazione promette di mantenere alta la tensione, concentrandosi non solo sui furti ad alto rischio, ma anche sulla complicata relazione tra Hitomi e il suo fidanzato, il detective Toshio. L’uomo, ignaro della doppia vita della sua amata, ha giurato di catturare le misteriose ladre che si celano dietro il nome “Occhi di Gatto”, creando un conflitto sentimentale e professionale che è il cuore pulsante della storia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Un omaggio fedele all’opera di Tsukasa Hojo

Creata originariamente dal maestro Tsukasa Hojo (già autore di successi come City Hunter e Angel Heart), questa nuova serie di Cat’s Eye rimane fedele al manga best seller pubblicato per la prima volta nel 1981. Il progetto non solo rispetta la fonte originale, ma rende anche omaggio all’iconico anime degli anni ’80 che ha reso le tre sorelle famose in tutto il mondo.

A sottolineare questo legame con il passato c’è anche la colonna sonora: la pop star giapponese Ado ha reinterpretato la storica sigla originale, un tocco che sarà sicuramente apprezzato dai fan storici della serie.

L’offerta anime su Disney+: un catalogo in continua espansione

L’arrivo di Cat’s Eye – Occhi di Gatto arricchisce ulteriormente il catalogo di anime disponibili su Disney+. Gli abbonati alla piattaforma streaming possono infatti trovare una selezione di titoli imperdibili, tra cui:

BULLET/BULLET : la nuova e attesa serie del regista di Jujutsu Kaisen, Sunghoo Park.

: la nuova e attesa serie del regista di Jujutsu Kaisen, Sunghoo Park. Tokyo Revengers : uno dei successi più grandi degli ultimi anni, che mescola azione e viaggi nel tempo.

: uno dei successi più grandi degli ultimi anni, che mescola azione e viaggi nel tempo. Murai in Love : una commedia romantica scolastica piena di sorprese.

: una commedia romantica scolastica piena di sorprese. Phoenix: Eden17 : un’opera fantascientifica basata su un capolavoro del manga.

: un’opera fantascientifica basata su un capolavoro del manga. Medalist : un anime sportivo sul mondo del pattinaggio artistico.

: un anime sportivo sul mondo del pattinaggio artistico. Gannibal: un avvincente thriller live-action in due stagioni, adattamento di un popolare webtoon, che racconta le indagini di un poliziotto in un villaggio solo apparentemente tranquillo.

Come e quando vedere la nuova serie di Occhi di Gatto

La nuova serie Cat’s Eye – Occhi di Gatto è già disponibile per la visione a partire da oggi, venerdì 26 settembre. Tutti i dodici episodi sono accessibili in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+.