La tensione sale per gli aspiranti concorrenti di X Factor 2025. Giovedì 25 settembre andrà in onda su Sky e in streaming su NOW la terza e ultima puntata dedicata alle Audizioni. Per i talenti che sognano di trasformare la loro passione per la musica in una carriera, questa rappresenta l’opportunità finale per convincere i giudici e guadagnarsi un posto nella fase successiva del talent show.

Ultima chance per i concorrenti, strategie per i giudici

Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, gli artisti si esibiranno con cover o brani inediti, cercando di ottenere almeno tre “sì” dalla giuria composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. L’obiettivo è uno solo: accedere ai temutissimi Bootcamp. A guidare le emozioni dei concorrenti ci sarà ancora una volta Giorgia, che aprirà la puntata per poi spostarsi nel suo ruolo di padrona di casa nel backstage, pronta a raccogliere le impressioni a caldo subito dopo ogni esibizione. Per i giudici, questo ultimo appuntamento con le Audizioni non è solo un momento di selezione, ma anche l’occasione per iniziare a delineare le strategie in vista della formazione delle proprie squadre.

Un mosaico di voci e storie sul palco

Come nelle scorse settimane, la puntata promette un mix eterogeneo di proposte musicali. Storie personali, generi differenti, età ed esperienze diverse si intrecceranno sul palco, creando un mosaico di voci unico e imprevedibile. Ogni performance sarà un tassello che andrà a comporre il quadro dei talenti che vedremo nelle prossime fasi del programma, con i giudici impegnati a scovare quel fattore “X” in grado di fare la differenza.

Cosa succede dopo le Audizioni: i nuovi Bootcamp e Last Call

Con la fine delle Audizioni, la competizione entrerà nel vivo con una formula completamente rinnovata. La prossima settimana sarà infatti la volta dei Bootcamp, che quest’anno introdurranno una regola ancora più severa: per passare alla fase successiva, la decisiva Last Call, ogni artista dovrà ottenere l’unanimità dei consensi da parte dei quattro giudici. L’unica alternativa sarà sperare nell’X Pass, un “salvataggio” speciale che ciascun giudice potrà usare una sola volta. Soltanto al termine della Last Call scopriremo la composizione definitiva delle quattro squadre e i nomi dei 12 concorrenti che accederanno ai Live Show di #XF2025.

Dove e quando vedere la terza puntata di X Factor 2025

L’appuntamento con l’ultima puntata delle Audizioni di X Factor 2025 è fissato per giovedì 25 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Per chi preferisce la visione in chiaro, la replica andrà in onda martedì prossimo in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.