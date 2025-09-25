Un classico del thriller psicologico torna in una veste moderna per terrorizzare una nuova generazione di spettatori. 20th Century Studios ha annunciato l’arrivo de La Mano sulla Culla, una rivisitazione dell’omonimo film di culto degli anni ’90. Il film debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo 19 novembre, promettendo suspense e alta tensione. È già stato rilasciato il trailer ufficiale che anticipa le atmosfere inquietanti della pellicola.

La trama: quando la fiducia diventa un incubo

La storia segue le vicende di Caitlin Morales, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, una ricca madre di periferia che decide di assumere una nuova tata di nome Polly Murphy, a cui presta il volto Maika Monroe. Quella che sembra una scelta felice si trasforma presto in un incubo: Caitlin inizia a sospettare che Polly non sia affatto la persona che dice di essere. Questo sospetto innesca una spirale di paranoia e paura, portando a galla una verità terrificante e mettendo in pericolo la sua famiglia. Il film esplora il tema della fiducia tradita all’interno delle mura domestiche, un terreno fertile per un thriller psicologico avvincente.

Cast e produzione del remake

Il nuovo “La Mano sulla Culla” vanta un cast di primo piano. Le protagoniste sono due volti noti agli amanti del genere thriller e horror:

Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane) nel ruolo di Caitlin Morales.

(10 Cloverfield Lane) nel ruolo di Caitlin Morales. Maika Monroe (It Follows) nel ruolo dell’inquietante tata, Polly Murphy.

Il cast di supporto include anche attori come Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran.

La regia è affidata alla regista messicana Michelle Garza Cervera, già acclamata per il suo lavoro in Huesera. La sceneggiatura è di Micah Bloomberg, basata su un soggetto di Amanda Silver. La produzione è curata da Michael Schaefer, Mike LaRocca e Ted Field.

Data di uscita: quando vedere La Mano sulla Culla su Disney+

L’appuntamento per tutti gli appassionati del genere è fissato per il 19 novembre. A partire da quella data, “La Mano sulla Culla” sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+. Il film si aggiunge così al catalogo di thriller psicologici e horror offerti dalla piattaforma, presentandosi come uno dei titoli più attesi dell’autunno.