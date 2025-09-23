Arriva finalmente in Italia The Pitt, l’attesissimo medical drama che ha trionfato agli Emmy Awards 2025 conquistando 5 statuette, tra cui quella per la Miglior Serie Drammatica. Annunciata come la degna erede di E.R. – Medici in prima linea, la serie vede il ritorno in corsia di Noah Wyle e promette di catturare gli spettatori con storie adrenaliniche e realistiche. Il debutto è fissato per il 24 settembre 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Già campione d’ascolti negli Stati Uniti e rinnovata per una seconda stagione, la serie è un vero e proprio fenomeno mediatico che riporta in TV le emozioni, i dilemmi e le sfide del pronto soccorso.

Trama e anticipazioni: nel cuore del Trauma Medical Center di Pittsburgh

The Pitt è ambientata in un moderno e caotico pronto soccorso di Pittsburgh, noto tra il personale come “The Pitt”. La serie, composta da quindici episodi, offre uno sguardo crudo e autentico sulla medicina d’urgenza attraverso le vite degli operatori sanitari che ogni giorno lottano contro il tempo per salvare vite.

Al centro della narrazione c’è il Dottor Michael “Robby” Robinavitch (interpretato da Noah Wyle), un medico esperto ancora segnato dagli strascichi della pandemia e dalla perdita del suo mentore. La sua routine e quella di un team eterogeneo di medici, infermieri e paramedici viene scossa dall’arrivo di un nuovo gruppo di specializzandi.

Mentre i giovani medici si scontrano con la dura realtà della prima linea, il Dott. Robinavitch dovrà fare i conti con una dirigenza ospedaliera più interessata ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, in un racconto intenso che svela le difficoltà e l’umanità di chi lavora nel sistema sanitario americano.

Un cast e una produzione da Emmy

Il successo di The Pitt non è un caso. La serie è creata da R. Scott Gemmill, nome già noto per successi come E.R. – Medici in prima linea e NCIS: Los Angeles, e prodotta, tra gli altri, dal vincitore di Emmy® John Wells (Shameless, The West Wing, ER) e dallo stesso Noah Wyle, che figura anche come produttore esecutivo.

Oltre a Wyle, il cast include Tracey Ifeachor (Dott.ssa Collins), Patrick Ball (Dott. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dott.ssa Mohan) e molti altri volti che contribuiscono a creare un racconto corale e profondamente umano. La produzione è affidata a John Wells Productions in collaborazione con Warner Bros. Television, una garanzia di qualità per questa serie Sky Exclusive.