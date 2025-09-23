Mercoledì 24 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento con “Io Canto Family”, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la competizione si farà subito più intensa: le eliminazioni inizieranno fin dalle prime fasi della puntata, tenendo alta la tensione per tutta la serata.

La gara si fa dura

Sul palco si esibiranno otto nuove coppie di concorrenti, ma la serata si concluderà con un verdetto severo: solo quattro di loro potranno accedere alla fase successiva del programma, mentre le altre quattro dovranno abbandonare il loro sogno.

Le coppie che supereranno il turno saranno affidate a quattro coach d’eccezione: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Il loro compito sarà quello di guidare e sostenere i talenti nel loro percorso artistico.

Il ruolo delle giudici e la band

A valutare le esibizioni e a decidere le sorti delle coppie in gara sarà una giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Le due artiste avranno anche un compito speciale: potranno infatti premiare una delle coppie in gara con un pass diretto per la finale del programma. Le performance canore saranno accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Come sempre, “Io Canto Family” porterà sul palco non solo talento, ma anche le emozioni e le storie personali dei concorrenti, celebrando il calore dei legami familiari attraverso la musica e promettendo una serata ricca di sorprese.