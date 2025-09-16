Ieri, lunedì 15 settembre è andato in onda lo speciale su Temptation Island in cui il pubblico ha scoperto cosa sia successo tra le coppi del programma a distanza di alcuni mesi dalla sua fine. Per una coppia in particolare c’è stato un colpo di scena, ovvero, per Lucia e Rosario. I due hanno preso la decisione definitiva di interrompere la loro relazione e, al termine delle interviste, Filippo Bisciglia ha fatto una sorpresa al giovane proponendogli il Trono di Uomini e Donne. Il ragazzo è apparso alquanto titubante e spaventato, tuttavia, alla fine ha deciso di accettare. Questa scelta, però, non è piaciuta molto al pubblico, sta di fatto che in tanti hanno scritto commenti alquanto sgradevoli.

Il percorso di Rosario e Lucia a Temptation Island e la proposta del Trono di Uomini e Donne

Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Come in tanti avevano immaginato, il tanto mistero sul nuovo tronista del programma era motivato proprio dalla necessità di mandare prima in onda lo speciale sul reality show basato sulle tentazioni. Rosario è reduce da una rottura alquanto drastica con Lucia. I due avevano, in un primo momento, deciso di lasciare il programma insieme, dopo che lei aveva finto interesse per u tentatore solo per scatenare una reazione nel suo fidanzato.

Successivamente, poi, lui ha scoperto che Lucia abbia scritto in segreto al tentatore Salvatore e lo abbia addirittura visto. Da quel momento in poi, tra i due si è rotto qualcosa. Dopo svariati tentativi finalizzati a ricucire il rapporto, i due hanno preso la decisione definitiva di lasciarsi. Rosario ha spiegato di non nutrire più lo stesso sentimento per la sua ex, ragion per cui è apparso libero e pronto a gettarsi in nuovi percorsi e avventure. Proprio per tale ragione, lo staff di Uomini e Donne ha deciso di dargli la possibilità di salire sul Trono,

Dinanzi la proposta di diventare tronista di UeD, Rosario Guglielmi ha reagito in maniera un po’ confusa. Il giovane ha chiesto un po’ di tempo per riflettere sulla decisione da prendere e poi ha commentato. Rosario ha spiegato di essere rimasto spiazzato e di avere tanta paura di iniziare questa nuova avventura. Al tempo stesso, però, ha la certezza di non essere più in grado di tornare indietro, pertanto, sente il bisogno di darsi questa opportunità e rimettersi nuovamente in gioco. Così Rosario ha accettato di diventare tronista di Uomini e Donne.

La reazione degli utenti del web alla salita sul Trono di Rosario Guglielmi

Sul web in tanti hanno commentato quanto accaduto e in molti sono apparsi piuttosto contrariati. Alcuni hanno criticato il fatto che Maria De Filippi abbia deciso di ripescare addirittura due volti da Temptation Island, dato che anche Flavio Ubirti è tronista quest’anno. Altri, invece, ci sono soffermati su Rosario ed hanno rivelato di temere che questo trono potrebbe rivelarsi decisamente monotono e noioso considerando il carattere del giovane, decisamente troppo pacato. Ad ogni modo, queste sono solo supposizioni, non resta che attendere l’inizio delle riprese incentrate su di lui per capire come si comporterà. Oggi ci sarà una nuova registrazione di UeD dove Rosario farà il suo primo ingresso in studio come tronista.