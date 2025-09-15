Uomini e Donne comincerà ufficialmente lunedì 22 settembre su Canale 5, sempre al solito orario, ovvero, alle 14:45. La notizia era già nota ai fan del programma, tuttavia, in questi giorni è stato lo staff della trasmissione a confermare il tutto mediante un video promo della nuova edizione di Uomini e Donne. Nella clip in questione sono stati immortalati alcuni dei momenti più salienti della precedente stagione. Il pubblico da casa, però, non ha molto apprezzato alcune scelte fatte dalla prodizione che, in effetti, vanno un po’ a scontrarsi con l’epilogo che hanno preso certe relazioni.

Perché il promo della nuova edizione di Uomini e Donne ha creato polemiche

In tv, ma anche sui profili social di Uomini e Donne è stato diffuso il promo della nuova edizione del programma. Nel video in questione sono riassunti alcuni dei momenti più emozionanti che hanno contraddistinto la precedente stagione. Il primo momento che si è deciso di riproporre al pubblico è stato quello inerente la scelta di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Si tratta di una scelta che ha lasciato tutti spiazzati, considerando l’epilogo che ha preso la storia d’amore tra i due. Pare, infatti, che la relazione tra di loro sia giunta al capolinea. Stando a quanto emerso da recenti indiscrezioni trapelate sui social, pare che Cristina abbia confermato il tutto durante un evento a cui ha partecipato nel fine settimana.

Molti telespettatori di UeD, dunque, si sono stupiti del fatto che la redazione abbia deciso di dare priorità proprio ad una storia che, purtroppo, non è decollata, invece di soffermarsi su relazioni durature è stabili. In molti, infatti, avrebbero preferito vedere nel promo Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, la cui storia procede a gonfie vele senza intoppi. Ma non è tutto. Tra le coppie che si è deciso di immortalare nel promo figura anche quella formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. Altro esempio è la coppia formata da Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. Entrambe le relazioni sono n naufragate dopo la fine del programma. Per chiudere in bellezza, poi, sono stati mostrati Gemma Galgani e Arcangelo insieme felici e sorridenti. Come tutti sanno, però, anche tra di loro le cose non hanno funzionato.

Ingiustizie e polemiche sulla data di inizio di UeD

Insomma, il pubblico di Uomini e Donne si è sbizzarrito con i commenti al di sotto del post inerente il promo della nuova edizione del programma in quanto dimostrerebbe, per l’ennesima volta, il fatto che gli autori abbiano delle preferenze. Invece di dare maggiore spazio alle relazioni che sono decollate, si è preferito dare priorità ai personaggi più “in voga” e che hanno generato più caos in studio.

Questa non è stata l’unica polemica che è scoppiata. In tanti, infatti, hanno protestato anche a causa della scelta di mandare in onda il programma così tardi, ovvero, a fine settembre. Altri, invece, hanno commentato dicendo che avrebbero preferito che il programma non riaprisse affatto. Ad ogni modo, Uomini e Donne è in grado di regalare alla rete ascolti da favola, quindi, questo dimostra che le opinioni negative non possono che rappresentare una netta minoranza a confronto di quelle positive.