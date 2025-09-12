Giovedì 11 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, ricca di contenuti e di avvenimenti. Al Trono Over non sono mancate discussioni molto accese, soprattutto per quanto riguarda Gemma Galgani, ma non solo. Al Trono Classico, invece, Flavio Ubirti ha dato modo di parlare di sé mediante alcuni comportamenti assunti con una corteggiatrice.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: liti tra donne, lacrime e conoscenze

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata giovedì 11 settembre riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani sta continuando ad uscire con Mario, il cavaliere che pare l’abbia folgorata. Come al solito, però, la conoscenza non sta proseguendo in maniera calma e tranquilla, in quanto l’uomo sta uscendo anche con altre dame, prima tra tutte Magda.

Con Gemma ha deciso di andare a pranzo, mentre con Magda a cena e la cosa ha indispettito molto la Galgani che, infatti, ne ha approfittato per scagliarsi contro la rivale. Tina Cipollari, naturalmente, non ha potuto fare a meno di ironizzare su Gemma e sul fatto che debba sempre contendersi gli uomini che le piacciono con altre donne. Come se non bastasse, poi, Mario è uscito anche con un’altra donna, tuttavia, ha preferito interrompere e focalizzarsi solo su due dame.

Federico Mastrostefano, dal canto suo, sta uscendo con tre donne contemporaneamente, ovvero, Rosanna Siino, Agnese De Pasquale e Veronica. Per il momento pare che abbia intenzione di proseguire con tutte loro. Gloria Nicoletti, invece, è scoppiata in lacrime dopo aver ballato con Francesco, il cavaliere che sta conoscendo. Il motivo risiede nel fatto che, durante il momento musicale, l’uomo le avrebbe detto delle cose non gradite dalla dama, al punto da spingerla a piangere. Gloria non ha rivelato il contenuto della conversazione, ma si è limitata a dire di non aver apprezzato i modi del cavaliere.

Flavio spiazza una ragazza nella registrazione dell’11 settembre di UeD, Cristiana dubita di Jakub

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni della registrazione dell’11 settembre rivelano che Flavio Ubirti ha portato in esterna due ragazze, ovvero, Sara e Michela. Con la prima ha deciso di fare una cosa alquanto divertente e inaspettata, ovvero, le ha portato un cuscino e un thermos per il caffe ironizzando sul fatto che la scorsa volta la ragazza lo definì moscio. L’esterna si è svolta in un ristorante ed è andata bene, ma la ragazza ha continuato a ribadire di non vedere molto carattere in lui e che la bellezza da sola non basta. In studio, poi, la ragazza è stata molto attaccata dalle altre corteggiatrici che l’hanno accusata di usare questa scusa solo per creare caos, ma che in realtà non lo pensa davvero. L’esterna con Michela è andata bene, ma anche quest’ultima reputa il tronista un po’ moscio. Alla fine i due hanno ballato insieme.

Cristiana Anania ha portato in esterna Jakub. L’uscita si è svolta al mare e i due hanno fatto anche il bagno. In studio, poi, la tronista ha attaccato il giovane in quanto ha visto delle Instagram Stories che a suo avviso sono state fatte solo per attirare l’attenzione. Questo, dunque, la sta spingendo a credere che il giovane sia lì solo per visibilità. Lui, ovviamente, ha respinto le accuse, ma la tronista ha continuato a mostrarsi titubante nei suoi riguardi. La registrazione si è conclusa così, senza nessun ospite e senza la presentazione di alcun nuovo tronista. Si avvalora sempre di più l’ipotesi che il nuovo protagonista sarà presentato dopo lo speciale di Temptation Island di lunedì 15 settembre, proprio perché proveniente da tale ambito.