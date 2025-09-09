Gli stravolgimenti a Uomini e Donne sono all’ordine del giorno, in quanto Maria De Filippi è sempre in opera per cercare di offrire al pubblico contenuti innovativi e non monotoni. Ma cosa penserebbe il pubblico se, d’improvviso, la conduttrice decidesse di affidare il Trono ad una delle opinioniste della trasmissione, ovvero, Tinì Cansino? L’argomento è stato affrontato direttamente dalla donna, la quale ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. In tale occasione, ha approfittato anche per svelare dei retroscena su Maria De Filippi, sul programma e sulla sua vita.

Tinì Cansino svela cosa farebbe se le fosse proposto il Trono di Uomini e Donne e retroscena su Maria De Filippi

Cosa farebbe Tinì Cansino se fosse investita del ruolo di tronista di Uomini e Donne oppure di dama del Trono Over? Alla domanda ha risposto la diretta interessata la quale ha ammesso che non potrebbe mai ricoprire questi ruoli. Tinì ha svelato di sentirsi molto greca sotto questo punto di vista, ragion per cui non riuscirebbe mai a viversi una relazione dovendosi confrontare anche con delle rivali.

Nel corso dell’intervista, poi, Tinì ha svelato come sia stato il suo primo giorno a Uomini e Donne. L’opinionista ha rivelato di essere super emozionata e impacciata, ma grazie a Maria De Filippi tutto è stato più semplice. La conduttrice, infatti, rappresenta per lei un calmante, una sorta di medicina. Si tratta di una sensazione che non riesce a spiegare, ma è davvero grata a Maria per tutto. La padrona di casa, inoltre, rappresenta la vera anima del programma. Se gli ascolti sono sempre così alti è soprattutto merito suo e del clima che riesce sempre ad instaurare sia dietro che davanti le telecamere. Lei è una dottoressa dell’anima, una donna in grado di trasformare anche le energie negative in qualcosa di buono e di produttivo.

Tinì replica a chi l’accusa di essere troppo pacata a UeD: ecco quando si arrabbia

La Cansino, poi, ha affrontato anche l’argomento inerente i suoi modi di fare spesso troppo pacati. La donna è stata spesso criticata per essere una figura un po’ inutile in studio. Tinì ha svelato che, malgrado sia una persona calma e pacata, anche a lei capita di arrabbiarsi, sia in studio sia nella vita privata. Le cose che la infastidiscono maggiormente sono le mancanze di rispetto. In passato, infatti, le è capitato di sbottare contro corteggiatori o cavalieri del Trono Over a causa di alcuni comportamenti assunti reputati impropri. Anche quando si arrabbia, però, la Cansino mantiene sempre lo stesso tono di voce, cosa che spesso spinge gli altri a non prenderla sul serio.

Tra i vari argomenti trattati, poi, Tinì Cansino ha parlato anche dei suoi colleghi, specie Gianni Sperti. Si è soffermata soprattutto sul ruolo che l’opinionista ha quando nascono situazioni incresciose, ovvero, quello di controllare il cellulare. Ebbene, a tal proposito, Tinì ha svelato che lei non potrebbe mai ricoprire questo incarico in quanto non è una cosa tipicamente da lei. A suo avviso, anche a Gianni non piace farlo, ma lo fa per il bene del programma e la tutela delle persone che vi lavorano.

Confessioni sulla vita privata di Tinì

Infine, poi, in merito alla sua vita privata, Tinì Cansino è sempre stata molto reticente. Anche in questa circostanza ha glissato le domande sulla sua vita sentimentale. A tal riguardo, ha detto di essere innamorata dell’amore, ma al momento non vuole svelare se sia single o meno. In ogni caso, però, ha specificato che, nel caso in cui dovesse sposarsi, sicuramente renderebbe tutto pubblico e non farebbe nulla in segreto. Parlando del suo lavoro, poi, ha ammesso che se non fosse entrata nel mondo della televisione, molto probabilmente si sarebbe cimentata nello spettacolo di strada, in quanto non saprebbe vedersi in altro ruolo se non questo.