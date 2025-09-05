Anche quest’anno Gemma Galgani è tornata a tutti gli effetti ad essere una dama di Uomini e Donne. La protagonista ha cominciato il suo percorso nel migliore dei modi, sta di fatto che sta conoscendo due cavalieri, con uno dei quali sembra essere particolarmente in sintonia, al punto da mostrarsi innamorata. La vita di Gemma, però, non si limita unicamente a quello che viene mandato in onda a UeD. Nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la dama ha aperto le porte della sua casa a Torino ed ha fatto delle confessioni in merito alla sua vita lontano dal programma.

Gemma Galgani racconta la sua giornata tipo: cosa fa quando non è a Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista rilasciata per il settimanale di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita. Come i fan sapranno, la donna è attualmente in pensione. Dopo un lavoro come cameriera svolto durante il periodo estivo, la torinese è tornata alle sue abitudini e alle sue routine. Ai microfoni del magazine della trasmissione ha raccontato la sua giornata tipo.

Gemma ha esordito dicendo di non essere una donna pigra a cui piace poltrire. Proprio per tale ragione, non appena si sveglia, si prepara un caffè velocemente, che è solita sorseggiare dinanzi la tv ascoltando il telegiornale per aggiornarsi sulle ultime notizie. Successivamente, poi, si prepara ed esce di casa, per consumare la vera e propria colazione direttamente al bar. Se non ha particolari impegni, poi, è solita salire sulla sua bici e fare un giro per la città. Solo dopo aver svolto queste attività, poi, rientra a casa per dedicarsi alle faccende domestiche.

Le cose a cui Gemma non può proprio rinunciare

Nel corso dell’intervista, poi, la Galgani ha raccontato che al mattino, prima di uscire di casa, non può mai mancare un bagno caldo in vasca, che è solita riempire con sale marino, ottimo per combattere la ritenzione idrica. Al calar della sera, invece, si concede qualche esercizio di meditazione accompagnato dall’accensione di un palo santo dai profumi agrumati per rilassare tutta l’atmosfera e trasmetterle tante energie positive. Un’altra cosa alla quale Gemma proprio non può rinunciare, e che rappresenta quasi una dipendenza, sono le tisane calde. Che sia estate o inverno, Gemma alla sera prende sempre una tisana per aiutare il rilassamento e conciliare il sonno.

Insomma, pare proprio che Gemma sia alquanto abitudinaria nella sua routine, tuttavia, il suo carattere estremamente socievole e dinamico, le consente di cimentarsi anche in attività che stravolgono le abitudini. Al momento la dama sembra tranquilla e serena, dunque, l’unica cosa che manca nella sua vita è un uomo. Che questo Mario conosciuto da poco a Uomini e Donne sia la persona giusta? Ormai tutti hanno smesso di sperarci, tranne la Galgani, eterna romantica innamorata dell’amore.