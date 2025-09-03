Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata il 2 settembre rivelano che Gemma Galgani si è mostrata molto presa di un cavaliere. Come al solito, però, la strada per la donna non è affatto spianata, ma minata dalla presenza di altre rivali. In studio non sono mancate discussioni molto accese. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, ci sono state delle liti particolarmente concitate nel percorso di Flavio Ubirti, mentre continua ad esserci grande mistero e fermento sul terzo trono.

Spoiler Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 2 settembre: Gemma litiga con una dama per un cavaliere e altri scontri

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni in merito alla registrazione del 2 settembre di Uomini e Donne si è partiti come sempre dal Trono Classico. Al centro dell’attenzione c’è stata Gemma Galgani, la quale sta continuando ad uscire con Mario. Tra i due le cose sembrano andare piuttosto bene, al punto che la dama ha cominciato a parlare addirittura di sentimenti. Per contro, però, Mario non sembra intenzionato a conoscere solo lei, sta di fatto che è uscito anche con un’altra donna del parterre chiamata Magda. La cosa, ovviamente, non ha fatto piacere a Gemma, la quale ha attaccato pesantemente Magda. Tra le due è nata una discussione molto accesa, al termine della quale il cavaliere ha deciso di ballare con la nuova arrivata e non con la veterana del parterre.

Agnese De Pasquale, dal canto suo, sta conoscendo Roberto, con il quale si sta trovando molto bene. Stessa cosa vale per Gloria Nicoletti che, invece, sta frequentando Francesco. Al centro dell’attenzione, poi, ci è finita Tiziana, dama che era presente anche durante la scorsa edizione di UeD. La donna è uscita con Rocco, cosa che ha scatenato delle forti reazioni in un uomo del parterre, ovvero, Antonio, il quale l’ha attaccata definendola falsa. Anche Sebastiano si è accodato al collega di parterre rincarando la dose. Arcangelo, infine, l’ex fiamma di Gemma, è uscito con una nuova dama chiamata Tatiana.

Anticipazioni Trono Classico UeD: mistero sul terzo tronista e prima lite per Flavio

In merito al Trono Classico di UeD, invece, gli animi si sono piuttosto accesi durante la trattazione delle tematiche inerenti Flavio Ubirti. Quest’ultimo ha deciso di lasciare a casa Martina, che sembrava aver stregato il tronista nelle scorse registrazioni, per lasciare spazio a Denise. Successivamente, poi, un’altra ragazza ha preso la parola per attaccare il tronista dicendogli di vederlo un po’ troppo moscio. Lui ha reagito in malo modo ed ha detto alla sua interlocutrice che se pensa questo, può andare via. Lei, in un primo momento, stava per farlo davvero, ma poi ci ha ripensato ed ha deciso di rimanere.

Cristiana Anania, invece, ha portato in esterna un nuovo corteggiatore chiamato Manuel. Per quanto riguarda Jakub, il giovane è rimasto in panchina a questo giro, come è normale che sia considerando che i tronisti sono all’inizio del loro percorso e devono conoscere anche altre persone. Nel frattempo, il terzo trono è rimasto ancora vacante. Questo sta fomentando ancora di più le convinzioni di chi crede che la terza persona che intraprenderà questo percorso sia un volto molto noto al pubblico da casa. Non resta che attendere per scoprire di chi si tratta.