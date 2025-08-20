Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 21 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 21 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

La configurazione astrale dell’Ariete segnala una favorevole trasformazione da almeno due giorni, stimolando la trasparenza e l’azione. Importante sottolineare che da lunedì si avrà l’ingresso benefico di Venere. Dunque, se hai vissuto recentemente momenti di angoscia, vedrai con questa nuova configurazione un notevole miglioramento, o almeno un accenno di soluzione: un rinnovato contatto con individui che sono stati distanti da te per troppo tempo è in vista.

Oroscopo del Toro

Toro, ti consiglio di non perderti d’animo. Potresti trovarti in una situazione in cui non sai se abbracciare un progetto o se esprimere il tuo accordo o disaccordo con qualcuno. Il mio suggerimento per te è di prenderti un momento di pausa per riflettere. Tra sabato e domenica potresti avere delle illuminazioni importanti e la settimana successiva si prevede ricca di attività.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, l’orizzonte è pieno di vitalità e allegria. Sono certo che se avete delle responsabilità da assolvere o una offerta da fare, giovedì e venerdì saranno i giorni più propizi. Tuttavia, mi sento in dovere di preavvisarvi che durante il weekend, ovvero sabato e domenica, potreste riscontrare una leggera tensione. Sembra che alcuni rapporti stiano passando attraverso un momento di esame.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, è fondamentale che non vi lasciate sopraffare dalla tristezza o dalle angosce. Il vostro cielo astrale è pieno di possibilità, tutto da svelare! Anche in termini di sentimenti, il viaggio continua, dal momento che Venere staziona ancora nel vostro segno.

Oroscopo del Leone

Oggi il Leone si porta majesticamente nel ruolo dominante dello Zodiaco, legittimato dalla posizione favorevole del Sole e della Luna. Di fatto, sono aspettati esiti significativi, approvazioni e triunfi minori. Come sempre, molto dipenderà da quanto si ha da mettere in palio e dal desiderio di impegnarsi in questa competizione. Solitamente il Leone non preferisce restare in disparte, bensì essere coinvolto attivamente.

Oroscopo della Vergine

Vergine, presta attenzione a ciò che succederà nel weekend. Mi preme dirtelo fin da ora, affinché tu possa programmare adeguatamente le tue giornate del 23 e 24. Il mio consiglio è di cogliere l’opportunità per riprendere un discorso lasciato in sospeso e sperimentare un periodo di maggiore serenità. Aspiro sinceramente che le preoccupazioni e le tensioni sorte il mese scorso, oltre ai piccoli contrattempi che hanno generato problemi, siano definitivamente alle tue spalle. Per tua fortuna, sei una persona estremamente logica. Quindi, quando ti concentri sul tuo obiettivo, sei capace di gestire ogni situazione senza provocare disagi a te stesso o agli altri, grazie al tuo approccio razionale.

Oroscopo della Bilancia

Oggi vedo la Bilancia in netto miglioramento, sicuramente le ultime 48 ore sono state piuttosto travagliate, caratterizzate da attriti e provocazioni. È comprensibile che ci possa essere stato un sfogo emotivo per le problematiche ricevute dai contrari. Tuttavia, noto un importante rafforzamento fisico e psicologico in vista.

Oroscopo dello Scorpione

Cari amici dello Scorpione, in questa fase potrete riscontrare un po’ di agitazione, potrebbe dipendere dalle condizioni meteo o si potrebbe bastare un ambiente poco amichevole. Vi invito a mantenere la calma e non lasciarvi sopraffare dal nervosismo. Se qualcosa non è limpido al momento, non temete: dal prossimo sabato 23, tutto comincerà a diventare più chiaro.

Oroscopo del Sagittario

Amati Sagittario, ritengo sia giunto il tempo di esprimervi. Osservando gli astri per le prossime quattro giornate, emerge un messaggio chiaro: dovete agire senza indugio, poiché giovedì e venerdì saranno i giorni più determinanti, mentre nel weekend, sabato e domenica, sembrerete più inclini al riposo.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno vive un periodo celeste notevole con un weekend che si prospetta decisivo per il progresso personale. Va notato che molti elementi sono mutevoli nella sfera affettiva; è probabile che qualsiasi chiarimento sentimentale risulterà più gestibile dopo il 25.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, prestate cautela alla stanchezza che oggi regna sovrana; moderate lo stress e fate attenzione a quello che pronunciate. Più opportuno evitare di provocare.

Oroscopo dei Pesci

Curati, Pesci! Oggi e domani sarai sotto i riflettori dei pianeti che ti promettono momenti entusiasmanti. Tuttavia, il fine settimana si preannuncia più tranquillo e meno eccitante. Se devi risolvere questioni in sospeso o chiarire dubbi, cogli l’opportunità, fallo ora o il momento potrebbe sfuggirti. Mantieni strette le connessioni astrali con il Cancro e lo Scorpione, le stelle ti promettono relazioni significative con questi segni.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.