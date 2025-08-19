Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 20 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 20 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

In quest’armoniosa giornata, i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero sentirsi un po’ fuori equilibrio, propensi a scatti d’ira. Valuta bene la situazione, specie se la tensione nelle ultime ore è cresciuta in ambiti come la casa, la famiglia o il lavoro; il mio consiglio è di cercare di mantenere la serenità. Domani, mi aspetto un recupero, anche dal punto di vista fisico, quindi coraggio!

Oroscopo del Toro

In qualità di Paolo Fox, voglio sottolineare come per i nati sotto il segno del Toro, il cielo appaia particolarmente favorevole: è probabile che tra il 25 e il 31 di questo mese, molti di voi si troveranno a ratificare degli impegni. Anche quelle situazioni che potrebbero sembrare poco allettanti all’apparenza, potrebbero rivelarsi degli ottimi trampolini di lancio verso una nuova condizione lavorativa, caratterizzata da un ruolo inedito e stimolante all’interno di un team completamente nuovo. Sul fronte sentimentale, sarà bene mantenere una certa cautela: evitate parole fuori luogo o commenti avventati. Ricordate: a volte, un po’ di prudenza non guasta!

Oroscopo dei Gemelli

Posso certamente affermare che per il segno dei Gemelli, le giornate più fruttuose saranno il 21 e il 22. Un panorama astrale favorevole sorgi, ospirando verso idee positive. Marte vi sosterrà, dotandovi di notevole forza e determinazione che potrà essere impiegata, non solo nel quotidiano, ma anche nel costruire e rinforzare le vostre relazioni affettive. Sentimenti ricompensati vi attendono.

Oroscopo del Cancro

L’astrologo Paolo Fox ribadisce il suo messaggio per il segno zodiacale del Cancro. Questo periodo è caratterizzato da un cielo interessante con la presenza di Venere che è complice, e di Giove che offre l’opportunità di lanciarsi in nuovi progetti. Nonostante un cielo propizio non significhi necessariamente un successo garantito, fornisce l’occasione di mettersi in mostra e dimostrare le proprie abilità. E se i Canceri sfruttano bene questa occasione, avendo ben preparato tutto, possono ottenere molto. L’amore potrebbe vivere un risveglio grazie alla Luna che si trova attualmente nel loro segno.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, ti preannuncio, Leone, che nelle giornate del 21 e 22, con la Luna che aleggia nel tuo angolo zodiacale, non solo troverai un periodo di significativo rialzo, ma, a mio avviso, hai già in mente quanto è necessario per prepararti al futuro. Un successo straordinario è in arrivo per coloro che cercano l’approvazione. Dal 25 in poi, avrai anche un’altra ondata di positività che ti accompagnerà.

Oroscopo della Vergine

Care Vergini, ho il piacere di preannunciarvi che questo fine settimana sarà di grande rilevanza per voi. Infatti, sia il Sole che la Luna saranno in posizione favorevole nel vostro cielo zodiacale. Tale configurazione astrale potrebbe regalarvi intuizioni illuminanti o idee brillanti, nonché un gradito sollievo dai dispiaceri e dalle tensioni emersi nel mese di luglio. Auspico che possiate condividere questi momenti preziosi accanto alla persona giusta. Quindi organizzatevi per vivere al meglio questo weekend in compagnia di chi vi sta a cuore.

Oroscopo della Bilancia

È fondamentale che il segno della Bilancia si mantenga calmo, anche se presumibilmente ieri c’è stata già qualche irritazione. Oggi è una giornata diversa, non necessariamente svantaggiata, ma certamente per pensare. Insomma, pare che ogni tua parola scateni qualche controversia o ti coinvolga in dispute e certamente questa situazione non è positiva.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’energia astrale ti favorisce: la Luna è particolarmente dinamica. Inoltre, se avverti la necessità di concludere certe questioni o esprimere certi pensieri, non esitare. Fai ciò che devi fare oggi stesso, poiché il 21 sarà una giornata di minore vitalità.

Oroscopo del Sagittario

Vedo una grande marea di cambiamenti in arrivo per il Sagittario, è noto che è un segno che non tollera ambienti o individui che non gli aggradano. Preannuncio dunque un fine settimana di chiarimenti decisivi per alcune persone.

Oroscopo del Capricorno

Per il segno del Capricorno permane un’atmosfera insolita. La Luna di ieri, che si contrappone anche oggi ai tuoi dubbi e incertezze, ha gettato una luce straordinaria sulla tua situazione attuale. Capisco che in questo periodo tu possa avere interrogativi specifici, come ad esempio, come poter ottimizzare il tuo tragitto professionale o se le persone che ti circondano siano le più adatte.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli amici dell’Acquario, sarà importante attuare una notevole dose di concentrazione! Fate attenzione a non dilapidare i vostri risparmi in maniera superficiale, solo per colmare il tempo o per distogliere la mente da un passato amoroso che ha lasciato cicatrici. Più pazienza sarà necessaria in campo sentimentale, cari amici dell’Acquario.

Oroscopo dei Pesci

I grandi Pesci sono ulteriormente ispirati grazie alla benedizione della luna e Giove in un aspetto eccellente. Potrei addirittura suggerire di dare libero sfogo ai propri sentimenti.

