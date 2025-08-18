Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 19 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 19 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, una certa inquietudine potrebbe pervaderti a causa dell’anticipazione di importanti cambiamenti che si verificheranno nelle prossime settimane, in particolare da settembre in poi. Situazioni inedite e differenti da quelle passate si faranno avanti, così come cambi di programma e nuove fasi in un percorso lavorativo che richiederà il tuo totale impegno. Il consiglio migliore, in questo momento, è dedicare un po’ di tempo alla ricerca di un equilibrio interiore.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, potrei dire: “Toro, intraprendendo un nuovo patto o intesa, può richiedere un po’ di energia e talevolta potrebbe essere obbligatorio accogliere un minimo compromesso. A volte l’ansia di commettere errori può trattenerti, ma il mio consiglio è quello di non lasciarti frenare da sicurezze obsolete. Avanza con coraggio.”

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la vostra vita romantica avrà una dose positiva quando Venere tornerà a favorevole dal 25. Aspettatevi delle piacevoli sorprese. Per coloro che hanno iniziato un nuovo progetto o impegno nelle settimane passate, prevedo buoni ritorni e affermazioni. La vostra mente brillante è in costante movimento. Nel campo dell’amore, stanno emergendo desideri di freschezza e innovazione.

Oroscopo del Cancro

Cancro, devi sapere che il tuo cielo è significativo in questo momento. Hai il supporto di Giove e Venere, mentre Saturno ha avviato un transito che indica profonde evoluzioni. Questo potrebbe fare pensare alle coppie che stanno programmando le nozze. L’influenza di Giove nel tuo segno potrebbe anche portare a nuove opportunità professionali. Tutto sommato, le tue competenze saranno messe alla prova nel corso delle prossime settimane.

Oroscopo del Leone

Leone, la forza del tuo segno brillerà nelle ultime battute dell’anno e si protrarrà per tutto il 2026. Dal 25 agosto, Venere farà il suo ingresso nel tuo cielo, moltiplicando così il tuo fascino. Si preannunciano realistiche possibilità di riconoscimenti e un forte anelito all’affermazione. Mi auguro che tu riesca a portare a compimento almeno uno dei tuoi sogni.

Oroscopo della Vergine

Ricordando le sfide che il mese di luglio ha riservato al segno della Vergine, comprendo che è stata un’esperienza difficile. Tuttavia, è importante ora ristabilire un po’ di ottimismo. Malgrado le delusioni e gli ostacoli incontrati, è tempo di puntare la visione verso la chiusura di agosto, un periodo che promette di essere interessante, soprattutto con il sole che si prepara a transitar nel tuo segno. Per oggi, il mio consiglio astrologico è di focalizzarti sul coltivare una sensazione di tranquillità interiore.

Oroscopo della Bilancia

Quanto è frenetica la vita per i Bilancia in questo momento! Tra oggi e domani, molti faranno la scelta deliberata di ritirarsi, di non rispondere alle stimolazioni che provengono dal mondo esterno. La tentazione di cercare rifugio nel silenzio o nel recarsi in luoghi appartati sembra diventare sempre più forte. State attenti, cari Bilancia.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con la Luna a tuo favore, è probabile che avvertirai l’arrivo di una preziosa intuizione. Segui il tuo istinto, specialmente se stai cercando una connessione piu profonda, non solo a livello sentimentale. Guardati attorno, le ispirazioni speciali non mancano.

Oroscopo del Sagittario

Da Paolo Fox: Dal 25, il Sagittario vivrà le emozioni con maggiore equilibrio grazie anche alla favorevole influenza di Venere. È un periodo particolarmente propizio per superare i problemi affettivi e ricreare un clima di serenità. Il desiderio di viaggiare sarà forte, così come la voglia di sperimentare nuovi orizzonti e sfide.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, quando si tratta di un amore puro, quello che radica profondamente nei cuori, non ci sono inganni o confusioni, di questo parlo. Ma lascia che ti avverta, se sei all’inizio di una nuova relazione, c’è stata qualche difficoltà nei contatti a distanza di recente. Verso la fine del mese avrai una visione più limpida e definita della situazione, quindi consiglio di non prendere decisioni precipitose.

Oroscopo dell’Acquario

Paolo Fox dice: Segni zodiacali dell’Acquario, la stella Marte ti riserva aspettative positive. Ma, occhio! Non focalizzarti esclusivamente sul denaro a causa dell’influenza sfavorevole di Mercurio. Ora è il momento perfetto per avviare nuovi piani, diversi da quelli del passato. Si prevede un’imminente, piccola rivoluzione nel campo professionale.

Oroscopo dei Pesci

Nel periodo tra la giornata odierna e quella di domani, segno dei Pesci, sentirai un ritorno di tranquillità. Non lasciarti sfuggire le opportunità che bussano alla tua porta. Il transito propizio di Giove segnala un ritorno di buona sorte per te e per tutti coloro che sono pronti a intraprendere un percorso verso il trionfo. L’orizzonte si preannuncia ricco di emozioni e vibrante di positività.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.