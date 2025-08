Sono tante le indiscrezioni che in queste ore stanno trapelando sulla nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo aver scoperto quale sia la data di inizio delle registrazioni e delle messe in onda, adesso sono emerse nuove ipotesi in merito ai tronisti dell’edizione. Come in tanti si aspettavano, in lizza ci sono diversi volti provenienti da Temptation Island. In queste ore, però, una notizia ha generato un certo stravolgimento dal punto di vista delle dinamiche che si potrebbero venire a creare.

Colpo di scena al Trono Classico di Uomini e Donne: ecco cosa potrebbe succedere

Il mese di agosto è da sempre caratterizzato dalla circolazione di notizie inerenti la nuova edizione di Uomini e Donne, ma non solo, anche molti altri programmi sono nel mirino dei gossip. Adesso, a generare un certo sgomento sono delle notizie i possibili nuovi tronisti dell’edizione. Come di consueto, durante le prime puntate di UeD arrivano in studio anche volti provenienti da Temptation Island per confrontarsi e per raccontare come stiano le cose a distanza di qualche mese dalla fine del programma. Ebbene, tra di esse dovrebbero esserci anche Sarah, Valerio e l’ex tentatrice Ary.

I tre dovrebbero dare luogo ad un confronto e raccontare i recenti sviluppi, che sono stati già anticipati dai social. Pare, infatti, che la frequentazione tra Valerio e Ary sia già giunta al capolinea, in quanto lei è stata avvistata a ballare in un locale insieme ad un altro ragazzo. Valerio, dal canto suo, pare abbia avuto dei nuovi contatti con la sua ex Sarah. Questo nuovo epilogo, dunque, sta dando spazio all’ipotesi di uno stravolgimento in termini di tronisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi. infatti, secondo quanto riportato da Novella 2000 potrebbe decidere di proporre ad Ary la possibilità di diventare nuova tronista del programma, e non a Sarah, come inizialmente pronosticato. Anche Flavio continua a rimanere tra i più desiderati nel ruolo di tronista.

Cambiamenti anche al Trono Over: chi dovrebbe arrivare

Altra ipotesi che si sta facendo sempre più strada sui social fa riferimento alla possibilità di vedere rimpinguato anche il parterre del Trono Over grazie ai protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. Il volto attualmente più in vista è quello di Denise Rossi, ex di Marco. La donna, considerando la sua forte personalità e la sua determinazione potrebbe essere la candidata ideale per entrare al far parte del talk show di Maria De Filippi. Sarà avvero così? Staremo a vedere.