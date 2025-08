I fan di Barbara De Santi sono molto in apprensione per la dama di Uomini e Donne a causa della sua prolungata e alquanto strana assenza dai social. Nell’ultimo periodo, la donna era molto presente sui social, dove condivideva momenti della sua vita quotidiana e anche di quella sentimentale, che la vedeva unita a Ruggiero D’Andrea. Improvvisamente, però, le cose sono cambiate e Barbara ha cominciato ad affrontare delle difficoltà personali e familiari che l’hanno portata ad un netto allontanamento dal mondo del web. Che fine ha fatto, dunque, la dama di UeD?

Cosa è successo nell’ultimo periodo a Barbara De Santi

Barbara De Santi risulta assente dai social da oltre 50 giorni. Si tratta di una sparizione davvero bizzarra considerando il fatto che la donna fosse molto presente nell’ultimo periodo. In un primo momento fu la stessa dama a motivare il suo distacco dal web a causa di un gravissimo incidente che ha visto coinvolta sua sorella. Successivamente, poi, si è parlato di una rottura con Ruggiero D’Andrea, cavaliere conosciuto quest’anno a Uomini e Donne, e che sembrava essere riuscito a donare un po’ di serenità e stabilità sentimentale alla donna.

Malgrado tutte le indiscrezioni che sono trapelate in questo periodo sui social, però, Barbara ha preferito trincerarsi dietro un rigido silenzio, non confermando e non smentendo le voci sul suo conto. Il comportamento della donna sta destando molta preoccupazione nei suoi fan, che sanno bene che la De Santi fa fatica a rimanere in silenzio quando si parla di lei.

La verità a Uomini e Donne? Fan in ansia

Al di sotto degli ultimi post pubblicati dalla donna su Instagram, che ormai risalgono a mesi fa, molti utenti le stanno facendo domande per sapere come mai sia sparita, come stia sua sorella e come vada la sua vita sentimentale. Barbara, però, non ha mai risposto a nessuno, facendo perdere letteralmente le tracce di sé.

Alcuni credono che quella della De Santi sia una strategia per attirare a sé i riflettori, ma considerando la durata della sua assenza, si fa sempre più largo l’ipotesi che, in realtà, sia accaduto qualcosa alla donna di molto importante al punto tale da spingerla a rigettare così categoricamente il mondo del web. Nel frattempo, anche Ruggiero non è mai intervenuto sulla questione. Attraverso i contenuti che di tanto in tanto pubblica sui social, però, pare che il cavaliere sia solito lanciare delle stoccate alla sua presunta ex. Considerando la piega che stanno prendendo gli eventi, è molto probabile che ne sapremo di più solamente a inizio nuova stagione di Uomini e Donne. Staremo a vedere.